Die Stuttgarter Zahnradbahn bekommt neue Züge. Deshalb sind zwei alte Triebwagen abzugeben. Jeder, der will, kann sie kaufen. Das hat aber seinen Preis.

Die "Zacke" ist bei vielen Menschen in Stuttgart beliebt. Wie wär's mit einem der gelben Wagen im eigenen Garten oder im Hinterhof? Theoretisch ist das nun möglich. Weil die Zahnradbahn neue Züge bekommt, sind zwei der drei alten Triebwagen abzugeben. Wer einen der Wagen kaufen möchte, muss laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) für Kaufpreis und Transport mit Gesamtkosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro rechnen. Die etwa 40 Jahre alten Triebwagen sind nach Angaben der SSB je 20 Meter lang und wiegen je 33 Tonnen.

Einer der drei alten Triebwagen steht bereits im Straßenbahnmuseum der SSB. Die anderen beiden Wagen sind derzeit zwar noch im Einsatz. Bis Ende des Jahres sollen aber laut SSB zwei weitere neue Zuggarnituren für die Zacke verfügbar werden. "Somit stehen die bisherigen Triebwagen voraussichtlich noch in diesem Jahr zur Abgabe an", sagte ein SSB-Sprecher dem SWR.

"Jeder, der möchte, kann einen der weiteren beiden Triebwagen kaufen."

Feierlich eingeweiht: Anfang Oktober hat die "Zacke" neue Fahrzeuge erhalten.

SSB empfiehlt: Wagen unter Dach aufstellen

Der Transport würde per Straßentieflader erfolgen, so die SSB. Zum Aufladen der Wagen in Stuttgart-Degerloch ist laut dem Sprecher ein Spezialspediteur notwendig, weil dort keine Kräne eingesetzt werden können. Die SSB empfiehlt Liebhabern, die Wagen unter einem Dach aufzustellen. Außerdem kommt von der SSB der Hinweis, dass für ein Aufstellen im Freien eine Baugenehmigung notwendig sein könnte.

Wer sich besonders für die alten Fahrradwagen interessiert, hat leider Pech gehabt. Diese sind im Gegensatz zu den Triebwagen laut SSB schon vergeben. Ein alter Fahrradwagen wird ins SSB-Straßenbahnmuseum kommen, die zwei anderen werden Teil einer Museumsstraßenbahn bei Wuppertal.

Die "Zacke" prägt seit Jahrzehnten das Stuttgarter Stadtbild. Diese Aufnahme stammt aus den 1970er Jahren. SWR SWR -

SSB ist mit einem Interessenten in Kontakt

Bisher ist die Suche der SSB nach einem neuen Standort für die Triebwagen eine Herausforderung. Dass die alten Wagen wegen der neuen Züge nicht mehr benötigt werden, ist schon länger bekannt. In den vergangenen drei Jahren hätten sich schon einige Interessenten bei der SSB gemeldet, so der Sprecher. "Fast alle haben auf Rückfrage der SSB aber inzwischen abgesagt."

Mit einem Interessenten gebe es weiterhin Kontakt - und vielleicht findet sich ja demnächst noch der ein oder andere Zacke-Fan, der einem gelben Triebwagen aus Stuttgart ein neues Zuhause bieten möchte.