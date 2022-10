Stuttgarter Zahnradbahn: Neue "Zacke" eingeweiht

Sie wird liebevoll "Zacke" genannt, die Stuttgarter Zahnradbahn. Am Samstag hat sie größere Wagen für den Transport von Fahrrädern bekommen. Los, raus aus dem Kessel!

In Stuttgart ist die neue "Zacke" an den Start gegangen. Der erste der drei neuen Zahnradbahnwagen wurde am Samstag auf dem Marienplatz eingeweiht. Mit der neuen Garnitur ist innerhalb von 140 Jahren die fünfte Generation von Fahrzeugen auf der Bergbahn in Betrieb. Neu sind die größer gebauten Wagen für den Fahrradtransport: Doppelt so viele Fahrräder wie bisher können ab Samstagnachmittag nach Degerloch hinauf reisen - allerdings vorläufig nur in jedem zweiten Zug.

Stuttgart stolz auf die Zacke

Die Landeshauptstadt umschreibt die Besonderheit der Zahnradbahn auf ihren Seiten im Netz mit den Worten: "Wer mit der 'Zacke' vom Marienplatz nach Degerloch fährt, kommt schnell und komfortabel von A nach B und kann dabei einen erstaunlichen Panoramablick über Stuttgart genießen."

Die "Zacke" ist die einzige Zahnradbahn in Deutschland, die in der Stadt betrieben wird. Als Bahn, die mit Zahnrädern den Berg hochklettert, steht sie in Deutschland neben den drei weiteren klangvollen Namen: Zugspitzbahn, Wendelsteinbahn und Drachenfelsbahn.

Die "Zacke" ist die einzige Zahnradbahn in Deutschland, die in einer Stadt fährt und mit dem öffentlichen Nahverkehr in Verbindung steht. SWR SWR - Hagen v. Ortloff

Eine Bahn mit Geschichte

Seit 1884 fährt die Stuttgarter Zahnradbahn. Befördert wurden Baustoffe und Lebensmittel, die auf dem Markt in der Stadt verkauft wurden. Vor allem aber kamen mit der Bahn Arbeiter von den umliegenden Filderorten. Wer weitere Informationen zur Geschichte und zur Technik der Zahnradbahn sucht, findet diese auf der Homepage der Stuttgarter Straßenbahnen AG.