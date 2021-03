per Mail teilen

Mehrere Räuber wurden bereits verurteilt - unter ihnen der Rapper. Nun steht ein mutmaßlicher siebter Mann in Stuttgart vor Gericht. Xatar soll am Dienstag als Zeuge aussagen.

Im Prozess um einen Überfall auf einen Goldtransporter in der Nähe von Ludwigsburg vor mehr als elf Jahren sollen am Dienstag mehrere bereits verurteilte Räuber vor dem Landgericht Stuttgart aussagen. Zu ihnen gehört auch der Rapper Xatar. Die verurteilten Männer haben ihre Haftstrafen bereits seit einigen Jahren abgesessen. Sie hatten den aus Nürnberg kommenden Transporter Ende 2009 als Polizisten der Steuerfahndung verkleidet von der Autobahn 81 bei Ludwigsburg gelotst und geradewegs in die Falle gelockt.

Von der Millionenbeute fehlt immer noch jede Spur

Bei dem Raub erbeuteten sie nach offiziellen Angaben 120 Kilo Schmuck und Zahngold im Wert von schätzungsweise rund 1,7 Millionen Euro. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Sechs Männer waren später zu Haftstrafen zwischen vier und neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Ein mutmaßlicher siebter Komplize muss sich seit der vergangenen Woche vor dem Landgericht verantworten. Er soll beim Coup einen der beteiligten Wagen gefahren und die Beute in Sicherheit gebracht haben. Der heute 36-jährige Familienvater aus dem Raum Bonn bestreitet die Vorwürfe entschieden.

Xatar eine der schillernsten Figuren der Rap- und Hip-Hop-Szene

Der Rapper Xatar aus Bonn hat schon seit einiger Zeit einen ziemlichen Lauf. Seine Alben wie "Alles oder Nix" oder "Baba aller Babas" spielten bereits in den Charts ganz oben mit, sein Bonner Hip-Hop-Label "Alles oder Nix Records" wächst, er verdient sein Geld im Schmuckgeschäft, besitzt einen Döner-Imbiss und eine Shisha-Bar. Der gebürtige Iraner gilt als eine der mächtigsten und schillerndsten Figuren der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene. Verschuldet und verzweifelt habe er sich damals überreden lassen, den Transporter mit der kostbaren Fracht auszurauben, schreibt Xatar 2015 in seiner Autobiografie. Xatar hatte das Gefängnis nach insgesamt fünf von eigentlich acht Jahren Ende 2014 wieder verlassen können.