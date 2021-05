per Mail teilen

Die Stuttgarter Schnellbuslinie X1 wird ab 1. Juli nur noch in den Hauptverkehrszeiten fahren – von 6 bis 9 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Regelung gilt bis Ende 2022 und wurde vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossen. Der Takt von sechs Minuten soll gleichbleiben. Mit dieser Änderung spart die Stadt rund eine halbe Million Euro - das entspricht etwa der Hälfte der Gesamtkosten. Die Schnellbuslinie war als Maßnahme aus dem Luftreinhalteplan des Landes entstanden. In der Vergangenheit hatte unter anderem der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch die X1-Busse angesichts weniger Fahrgäste als viel zu teuer kritisiert.