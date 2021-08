Im Wintersemester soll an den Hochschulen in Baden-Württemberg wieder mehr als die Hälfte des Studienangebots in Präsenz stattfinden. Weil bezahlbare Unterkünfte dann wieder knapp werden, setzen das Studierendenwerk Stuttgart und der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein ihre langjährige Kooperation fort. Auch wenn die Nachfrage derzeit pandemiebedingt geringer ausfalle als üblich, ist der Wohnungsdruck im Herbst dennoch hoch, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag. Gemeinsam wolle man private Immobilieneigentümer dafür sensibilisieren, Wohnraum an Studierende zu vermieten, zu fairen Konditionen. Angebote können auf einer kostenfreien Online-Plattform eingestellt werden. Studierende können dann direkt Kontakt aufnehmen. Gerade in Stuttgart und Ludwigsburg zeichne sich bereits ab, dass die Nachfrage zum Wintersemester steigt, heißt es weiter.