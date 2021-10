Immobilienreport: Wohnimmobilien werden teurer

Das Marktforschungsinstitut des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) hat heute die Entwicklungen am Stuttgarter Immobilienmarkt für den Herbst 2021 vorgestellt. Demnach werden Wohnimmobilien auf dem Kaufmarkt erheblich teurer. Die Mietsteigerungen bleiben im Vergleich moderat. Die Preiskurve steigt demnach nach kurzem Abflachen im letzten Herbst wieder an. Die Preisdynamik am Kaufmarkt habe sich trotz Corona beschleunigt, so der Geschäftsführer des IVD-Instituts, Stephan Kippes. Die Mietsteigerungen liegen im Vergleich zum Herbst 2020 mit unter einem Prozent Zuwachs im moderaten Bereich, so der IVD. Die Mitpreisbremse habe die Mietanstiege in Stuttgart gebremst. Für eine Eigentumswohnung aus dem Bestand mit gutem Wohnwert wird aktuell durchschnittlich 5.700 Euro pro Quadratmeter bezahlt, für eine Mietwohnung 15,40 Euro. Die steigenden Nebenkosten, unter anderem durch höhere Energiepreise, werden sich laut IVD spätestens Anfang nächsten Jahres deutlich bemerkbar machen.