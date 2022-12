Schorndorf: Mann wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs in Haft

Ein Kind soll in einem Wohnheim für Asylbewerber in Schorndorf sexuell missbraucht worden sein. Ein Verdächtiger sitzt deshalb nun in Haft.

Behörden ermitteln gegen einen 33-Jährigen, weil er einen Jungen schwer sexuell missbraucht haben soll. Das hat das Polizeipräsidium Aalen dem SWR am Dienstagvormittag bestätigt. Die Tat soll sich am vergangenen Freitag in einer Unterkunft für Asylbewerber in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet haben. Der mutmaßliche Tatort war den Angaben zufolge die Gemeinschaftstoilette der Einrichtung. Der Junge im Grundschulalter habe um Hilfe gerufen. Sein Vater habe daraufhin eingegriffen und die Polizei alarmiert, teilte diese mit. Verdacht: Missbrauch in Asylbewerber-Unterkunft Der tatverdächtige Bewohner befindet sich den Angaben zufolge seit Samstag in Untersuchungshaft. Derzeit befragt die Kriminalpolizei mögliche Zeugen. Der Rems-Murr-Kreis teilte mit, man sei „tief betroffen angesichts des Übergriffs in einer Unterkunft des Landkreises“. Die Familie des Kindes werde jetzt anderswo untergebracht. Der Landkreis stehe mit der Stadt Schorndorf, der Polizei und den Ermittlungsbehörden im Austausch. Auch die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt des Jugendamts sei miteinbezogen worden. Der Kreis kündigte an, den Fall gemeinsam mit Hochdruck aufzuarbeiten.