In zwei Wohnhäusern in Stuttgart-Degerloch haben sich Menschen aus Südosteuropa eingemietet. Seit Monaten gibt es deshalb in dem Stadtteil Ärger. Die Häuser sollen nun in der ersten Oktoberhälfte geräumt werden.

Die Nachbarn klagen über Berge von Müll rund um die Häuser, nächtliche Ruhestörung und Menschen, die aggressiv bettelten. In den Häusern wohnen Rumänen, Bulgaren, Polen, Montenegriner. Die meisten von Ihnen leben von kleinen Gelegenheitsjobs oder vom Betteln in der Stadt.

Situation in den letzten Wochen eskaliert

Die Zustände in den Häusern seien in den letzten Wochen und Monaten eskaliert, so Marco-Oliver Luz, der Bezirksvorsteher in Stuttgart Degerloch. Deshalb werde die Stadt die Häuser in der ersten Oktoberhälfte räumen.

Winzige Zimmer, Matratzenlager und schmutzige Küche

Der SWR darf mit einem Reporterteam ins Haus. Zu sehen sind winzige Zimmer, Matratzenlager und eine schmutzige Küche. Eine Frau, die sich Bubba nennt, erzählt, dass sie aus Rumänien komme. Dort sei das Leben schwer gewesen. Ihren Lebensunterhalt habe sie mit Betteln verdient. Mit zwei kleinen Kindern zu überleben sei fast unmöglich in Rumänien. Das ginge viel besser in Deutschland. Hier hätten die Leute noch Güte. Sie gäben einem etwas zu essen und Geld. So viel, dass sie sogar noch ein paar Euro in die Heimat schicken könne. 10 Euro pro Nacht zahle sie für den Schlafplatz im Haus.

Vermieterin sieht sich als Helferin

Eine 86-jährige Frau vermietet die Wohnungen und sieht sich als Helferin in der Not. Sie nehme die Menschen auf, egal welcher Nationalität sie seien, sagte sie dem SWR.

Jetzt sind rumänische und polnische Bettler drin. Die Bettler kann ich nicht auf die Straße schmeißen. Dann gehen die halt rein zum Schlafen. Christa B. Vermieterin aus Stuttgart

Die Menschen sollen mit einem Bus in die Heimat gebracht werden

Der Bezirksvorsteher in Degerloch, Marco-Oliver Luz, kennt die Probleme mit den beiden Häusern seit dem Frühjahr. Nachdem Gespräche zu nichts geführt hätten, will er nun Maßnahmen ergreifen. Die Häuser sollen aufgrund katastrophaler Hygiene-Verhältnisse geräumt werden. Die Stadt bietet an, die Menschen mit einem Bus in ihre Heimat zurück zu bringen.