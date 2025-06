Eine Welle der Dankbarkeit für Männer, die eine Kindesentführung verhindern. Postboten, die gegen Hunde kämpfen. Und besonderer Zusammenhalt unter Nachbarn. Alles hier im Wochenrückblick.

Hi, ich bin Katharina Kurtz und arbeite im Studio Stuttgart. Was war diese Woche in der Region Stuttgart los? Hier lohnt es sich nochmal draufzuschauen:

Zeki Yasik war in Böblingen mit der Arbeit in einer Baugrube beschäftigt, als er Hilferufe hörte. Beherzt griff er ein und rettete ein Kind vor einer Entführung. SWR

Sie haben in Böblingen ein Kind aus dem Auto eines mutmaßlichen Entführers gerettet. Das ist auch Tage danach immer noch so unfassbar wie großartig. Bauarbeiter und Retter Zeki Yasik sowie zwei Kollegen haben im letzten Moment verhindert, dass der mutmaßliche Entführer mit dem Kind im Auto davonfahren konnte. Dafür bedanken sich viele bei ihnen auf Instagram , nachdem der SWR über das Ereignis berichtet hat. Hier ein Mini-Ausschnitt aus den Kommentaren - Gänsehautkomplimente im besten Sinne:

So sollte Zivilcourage aussehen. Danke für eure Aufmerksamkeit und euer schnelles, angstloses Handeln. Wow!

Kann man die Herren irgendwo mal heftig umarmen???? Mega!!!! Die beste Nachricht die ich diese Woche gehört habe! Ein dickes Dankeschön! Ihr seid so wertvoll!

Nicht wegschauen, sondern helfen: Das haben auch andere Menschen in Baden-Württemberg gemacht. In Pforzheim sind dieses Jahr mehrere Männer und Frauen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet worden. Ein Rentner, der Karate kann, hat einen brutalen Schläger schachmatt gesetzt. In einem anderen Fall rettet eine 16-Jährige eine andere Jugendliche vor einem Mann, der sie in der Bahn sexuell belästigt hatte. Und auch ein Mann, der ein Kleinkind aus der Enz gezogen hatte, bekam den Preis.

Würdet ihr Zivilcourage zeigen und in brenzligen Situationen eingreifen? Natürlich greife ich ein! 42,0%

Ich halte mich da lieber raus. Am Ende interpretiere ich was falsch und alles ist harmlos. 2,7%

Sich einmischen kann echt gefährlich werden. Aber ich würde immer Hilfe holen und die 110 wählen. 55,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

Ein Schild an einem Gartenzaun warnt vor einem Hund - ein wichtiger Hinweis für den Postboten. Im Zweifel darf er die Zustellung verweigern. IMAGO IMAGO / Hanke

Das gibt es nicht nur in Filmen, sondern wirklich: dass der Postbote oder Paketzusteller von einem Hund gebissen wird. Meinem SWR-Kollegen Maxim Flößer ist das vor ein paar Jahren passiert. Maxim hatte im Jahr 2020 als Paketzusteller gejobbt. An den Hundeangriff hat er sich jetzt unfreiwillig zurückerinnert, als er diese Woche als SWR-Reporter über ein Training für Postboten berichtet hat, wie sie sich vor bissigen Hunden schützen können. Denn was tun, wenn da plötzlich ein Tier mit gefletschten Zähnen ist?

Auf einmal stand da ein Hund in der Tür und ist auf mich zugerannt.

Maxim hatte damals kein solches Training gehabt. Als er ein Paket in Mannheim-Schönau zustellen wollte, sprang ein großer Hund auf ihn zu und biss ihn in die Hüfte. Maxim ließ vor Schreck das Paket fallen, rannte auf seiner Flucht gegen ein geparktes Auto, wurde dort nochmal von dem Hund angegangen, bis er sich schließlich aus dem Hof hinter das Gartentor retten konnte. Die Hundebesitzerin, die dann plötzlich auftauchte, schnauzte ihn noch an, ob er das Hunde-Schild nicht gesehen hatte. "Ich bin mit Hunden groß geworden. Die Reaktion der Frau und alles weitere haben mich total schockiert", erinnert sich Maxim. Das führte auch dazu, dass er die Frau nicht angezeigt hat. Auch sein Vorarbeiter hat ihn nicht dazu ermuntert, zur Polizei zu gehen. Nach dem Postboten-Training, das Maxim als SWR-Reporter begleitet hat, ist ihm bewusst, dass ein Hundeangriff immer eine fahrlässige Körperverletzung ist. Heute geht es Maxim wieder gut und er ist froh, dass es für seine früheren Kolleginnen und Kollegen solche Hunde-Trainings gibt.

Bis zu über einer Woche lang keine Heizung und kein warmes Wasser ist heftig. Das traf mehrere hundert Haushalte in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Auch Anwohner Martin Walter aus Bissingen war erst mal sauer, als es bei ihm zuhause kalt wurde. Als er die Hotline der Stadtwerke anrief: "Die haben sich schon gewehrt, bevor ich überhaupt was gesagt hab", erinnert sich Martin Walter. Er schrieb daraufhin dem SWR eine E-Mail und wies auf die Zustände in Bietigheim-Bissingen hin. Was war passiert? Bauarbeiter für Internet-Glasfaserkabel hatten versehentlich eine Gas- und eine Wasserleitung angebohrt und mehrere hundert Haushalte saßen ab da im Kalten. Zum Glück hatte es draußen noch keine Minustemperaturen.

"Wir haben uns in der Nachbarschaft gegenseitig geholfen", erzählt Anwohner Martin Walter. Auch andere Anwohnerinnen und Anwohner berichten das. Sie liehen sich gegenseitig Heizlüfter oder Ölradiatoren aus. "Zum Baden haben wir auf dem Herd heißes Wasser gemacht, dann in die Badewanne gekippt und mit kaltem Wasser gemischt. Dann gab es wie früher einen Badetag", sagt Martin Walter. Eine andere Anwohnerin erzählt, dass sie mithilfe einer Gießkanne geduscht hat. Beeindruckt war Martin Walter auch von den zwei Monteuren, die bei ihm den gefluteten Gaszähler ausgetauscht haben. "Die hätten echt allen Grund gehabt, genervt zu sein, die mussten sich von allen bestimmt viel anhören", so Martin Walter. "Aber die waren sehr entspannt und haben schnell gearbeitet. Einer kam aus Syrien und hat mir dann noch von seiner Flucht auf einem Schlauchboot über das Meer erzählt." Nach fünf Tagen sprangen bei Martin Walter die Heizung und das warme Wasser wieder an. Am Freitag hieß es von den Stadtwerken, dass die Arbeiten im Ort kommende Woche weitergehen.

