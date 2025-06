Übers Wetter kann man eigentlich immer reden oder schreiben. In dieser Woche allerdings geht es gar nicht anders: von Hitze, einem traurigen Jahrestag und umgebauten Pfingstplänen.

Hallo, Sonnenschein! Normal eine Begrüßung an die Liebsten, mir rutscht es in diesen verregneten ersten Junitagen als freudiger Ausruf heraus, wenn die Sonne es doch einmal durch die dichte Wolkendecke schafft. Ich bin Christoph Schöneberger, Schönwetter-Redakteur im Studio Stuttgart, und fasse hier die Themen dieser wetterfesten Woche zusammen. Denn auch wenn die Region Stuttgart von den teils heftigen Gewittern in Baden-Württemberg größtenteils verschont geblieben ist, gab es Wetter-Themen ohne Ende.

Eigentlich ist Sommer - zumindest aus meteorologischer Sicht - immer ab dem 1. Juni. Den Temperaturen hat man das in dieser Woche nur ein bisschen angemerkt, ansonsten war es eher schwül als heiß. So fiel auch der sogenannte Hitzeaktionstag am Mittwoch fast ins Wasser. Zumindest fand er unter Bedingungen statt, die seinem Namen nicht gerecht werden. Die Regentropfen sollen seine Bedeutung aber nicht schmälern. Denn der Tag warnt davor, dass Hitze das größte durch den Klimawandel bedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland ist .

In der Region gab es deshalb zahlreiche Aktionen. So informierte das Gesundheitsamt etwa auf dem Schulcampus der Käthe-Kollwitz-Schule und der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen über die Gesundheitsgefahren von Hitze. Auf dem Stuttgarter Marktplatz gab es interaktive Stände, auch der sogenannte Hitzebus war vor Ort. Eins ist klar: Wir brauchen Strategien gegen die Hitze - vor allem in verdichteten Innenstädten.

In dieser Hinsicht konnte die Stadt Ludwigsburg in dieser Woche aber einen Erfolg feiern. Der Arsenalplatz - einst ein Parkplatz - ist in eine grüne Oase mit 40 Bäumen verwandelt worden. Dazu gibt es ein Wasserspiel und einen Boden, der Regenwasser aufnehmen und per Verdunstung wieder abgeben kann. So soll ein kühler Aufenthaltsort für die Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger entstehen. Damit reagiert die Stadt auch auf ein Szenario, das sie vor einigen Jahren hat durchrechnen lassen. Damals hieß es, 2035 drohen gefühlte Temperaturen von über 40 Grad, zu wenig Schatten und kaum Abkühlung in den Nächten.

Über den umgestalteten Arsenalplatz hat meine Kollegin Ulrike Koch einen Film gemacht:

In dieser Woche war zudem Jahrestag eines schrecklichen Wetterereignisses: das verheerende Hochwasser im Rems-Murr-Kreis. In der Nacht auf den 3. Juni 2024 starben zwei Menschen in Schorndorf-Miedelsbach. In der Gemeinde Rudersberg verwandelte der Starkregen die Straßen in reißende Flüsse. Das Wasser stieg zwei Meter hoch. Allein dort beziffert man heute die Schäden auf rund 150 Millionen Euro.

Die Folgen sind bis heute nicht zu übersehen. So sind viele Scheiben noch abgeklebt, der Wasserstand von damals ist an vielen Gebäuden deutlich zu erkennen. Beschäftigte mehrere Banken arbeiten immer noch übergangsweise in Containern. Viele kämpfen weiterhin mit ihren Versicherungen, auch weil Gutachter überarbeitet seien, sagte etwa ein Gastwirt vor Ort.

Mein Kollege Maxim Flößer hat die Rudersberger gefragt, wie es ihnen ein Jahr später geht:

Die Stadt Schorndorf hat am Jahrestag der Flutkatastrophe an mehreren Stellen Hochwassermarken angebracht, die sollen auch als Mahnmal dienen und an den Klimawandel und die damit zunehmenden Wetterextreme erinnern. Das Ereignis habe sich in das kollektive Gedächtnis der Stadtgesellschaft eingebrannt, teilt die Stadtverwaltung mit. In der Not hätten die Schorndorfer Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Miteinander bewiesen.

"Drei Tage Regen fort und fort, kein Sonnenschein zur Stunde; Drei Tage lang kein gutes Wort, aus meiner Liebsten Munde". Schon der Ludwigsburger Dichter Eduard Mörike, dessen Todestag sich in dieser Woche zum 150. Mal jährte, bediente sich meteorologischer Metaphern - hier zum Auftakt seines Gedichts "Der Jäger". Auch bei euch war während den schwülwarmen, verregneten Tagen nicht nur eitel Sonnenschein. Das Wetter schlägt euch aufs Gemüt.

Wir haben in Stuttgart auf dem Marktplatz und dem Marienplatz gefragt, wie es euch in diesen Tagen ergangen ist. "Unheimlich anstrengend", "man fühlt sich schlapper" und "unaushaltbar", waren die Antworten. Eine Passantin ärgerte sich darüber, ständig über Hut und Schirm nachdenken zu müssen, wenn sie mit ihrem Hund rausgehen will. Ein anderer ist beruflich in Stuttgart und ist vom Wetter schlichtweg enttäuscht. Viele haben bei dem unbeständigen Wetter mit Kopfschmerzen zu kämpfen.

Meine Kollegin Nele Kessler hat euch gefragt, wie es euch mit dem Wetter geht und was ihr über Pfingsten treibt:

Jetzt steht erst einmal das verlängerte Pfingstwochenende samt Pfingstferien an. Beim Blick auf das unbeständige Wetter hier, hat ein Passant uns erzählt, dass es spontan doch noch gen Süden geht. Das führt mich zu meiner Gretchenfrage:

Vergangene Woche haben wir euch gefragt, ob die Bundesgartenschau in die Region Stuttgart kommen soll. Satte 80,5 Prozent sagen: "Auf jeden Fall!", nur jeder zehnte meldete Bedenken hinsichtlich der Kosten an.

Wie auch immer ihr euch entscheidet, ich wünsche schöne Pfingsten! Ansonsten gilt die alte Bauernregel: "Kräht der Hahn früh auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist."