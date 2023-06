per Mail teilen

Was hat schönes Wetter mit Verboten zu tun? Wie geht es weiter mit der mutmaßlichen "Millionen-Diebin" aus Stuttgart? Kann Post-Covid besiegt werden? Das alles im Wochenrückblick.

Hallo, ich bin Philipp Pfäfflin, Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick möchte ich mit euch dieses Mal übers Wetter reden. Aber keine Angst. Es geht auch um anderes:

Geht schöner als schön? Beim Wetter bin ich mir da nicht so sicher. Zumindest wenn die Extreme immer länger anhalten. Erst der Regen zu Beginn des Jahres, jetzt die viele Sonne. Keine Frage: Ich mag sonniges Wetter. Was ich aber weniger mag, sind die Folgen: Trockenheit, Waldbrandgefahr, Verbote.

"Das Konsumieren von Shishas ist nicht gestattet."

Öffentliche Grillstellen werden wegen hoher Brandgefahr gesperrt. Aus Bächen und Flüssen darf kein Wasser zur Bewässerung entnommen werden, teilt der Kreis Böblingen mit. Selbst Shisha-Rauchen ist verboten - wegen der glühenden Kohlen, mahnt die Göppinger Feuerwehr. Und das, obwohl es - wie gesagt - im Frühjahr richtig viel bei uns geregnet hat und der Sommer offiziell erst nächste Woche beginnt.

Die Ex-Angestellte einer Stuttgarter Geldtransporter-Firma soll Bargeld in Millionenhöhe abgezweigt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die mutmaßliche Millionen-Diebin erhoben. IMAGO imago images/Zink

Aus der Traum. Eine Frau muss vor Gericht, sie soll über eine Million Euro gestohlen haben soll. Jetzt wurde Anklage erhoben. Das Besondere: Die Frau hat sich selbst gestellt. Mehr noch: Genau diese Frau hatte schon früh den Verdacht auf sich gezogen. Seht selbst:

Sieht nach ziemlich krassem Luxusleben aus. Und jetzt? Jetzt bleibt die Frau erst einmal weiter in Untersuchungshaft und wartet auf einen Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht. Der Vorwurf: Die 42-Jährige soll bei einer Geldtransport-Firma, bei der sie unter anderem für das Verpacken von Bargeld zuständig war, im Oktober 2022 insgesamt 1,25 Millionen Euro gestohlen haben. Mitangeklagt ist ein 45-Jähriger. Er soll speziell für die Flucht der Frau zuständig gewesen sein.

Das gestohlene Geld bleibt übrigens verschwunden. Bei ihrer Festnahme am Stuttgarter Flughafen hatte die Tatverdächtige es nicht bei sich.

Alina Kenzel bei den Deutschen Meisterschaft im Jahr 2020 - vor ihrer Post-Covid-Erkrankung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Corona? War da was? Für die meisten von uns liegt die Pandemie weit zurück. Nicht vergessen, aber doch wie aus einer anderen Welt. Nicht so bei Alina Kenzel aus Sindelfingen (Kreis Böblingen). Sie leidet an Post-Covid. Die erste Covid-Infektion steckte sie gut weg, die zweite riss die Leistungssportlerin aus ihrem Leben.

Alina Kenzel ist eine begnadete Kugelstoßerin: Welt- und Europameisterin bei den Junioren, außerdem Sportsoldatin. Doch mit dem Trainieren war es plötzlich aus. Eine Treppe mit zwölf Stufen wurde zu einer Überforderung. Die Atemwege waren verengt – wie bei einer Asthmatikerin. Trotzdem kämpfte die 25-Jährige weiter, sucht nach Ärzten, die ihr weiterhelfen können. Mehr als ein halbes Jahr ohne wirklichen Erfolg. Hilfe findet sie dann im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, dort wird sie mit elektromagnetischen Wellen behandelt, die Wärme in ihren Atemwegen erzeugen. Die Entzündungen gehen zurück.

"Die Kraft hat eine Erinnerung."

Schritt für Schritt findet sie wieder zurück in den Alltag. Wettkämpfe sind vorerst noch tabu. Aber man sagt ja immer, die Kraft hat eine Erinnerung, und so ist es auch, freut sich ihr Trainer Peter Salzer. Das Ziel: Im Herbst wieder bei Wettkämpfen dabei sein. Und vielleicht klappt es ja sogar noch mit den Olympischen Spielen. Die sind im kommenden Jahr in Paris.

