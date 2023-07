Wochenrückblick: Tödliches Fahrtraining, hohe VVS-Preise, heißes Festival

Diese Woche war voller Emotionen: Es gab einen furchtbaren Verkehrsunfall, Bahnfahrer haben sich geärgert und Grund zur Freude gab es auch. Alles dazu im Wochenrückblick.

Hi, ich bin Katharina Kurtz und arbeite im Studio Stuttgart. Was war diese Woche in der Region Stuttgart los und welche Themen haben uns am meisten beschäftigt? Ich schaue für euch zurück:

Auf einem Übrungsplatz bei Kirchheim/Teck ist ein Motorrad in eine Gruppe Menschen geschleudert. SDMG / Woelfl

Bei einem Motorradtraining auf einem Verkehrsübungsplatz in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ist am Montag ein erfahrener Fahrlehrer gestorben. Der 55-Jährige hatte auf dem Übungsgelände gestanden und einen seiner Kursteilnehmer - ebenfalls ein erfahrener Motorradfahrer - angewiesen, mit dem Motorrad zu beschleunigen und dann zu bremsen. Das Bremsmanöver ging schief und der Kursteilnehmer fuhr unkontrolliert in die Menschengruppe, in der auch der Fahrlehrer stand - der 55-Jährige starb noch vor Ort.

Der Fahrlehrerverband BW sagte uns am Telefon, dass er das Unglück als "tragischen Unfall" einstuft. Dass Fahrlehrer gefährlicher leben würden als andere Berufsgruppen, findet der Verband nicht. Allgemein gesprochen lässt sich sagen, dass es in der letzten Zeit mehr Motorrad- oder Rollerunfälle gab. Im Behördendeutsch sind das übrigens "Krafträder mit amtlichem Kennzeichen". Das Statistische Bundesamt hat ganz frisch Zahlen zu den Verkehrsunfällen im Jahr 2022 herausgegeben: Darin steht, dass in ganz Deutschland im vergangenen Jahr 492 Menschen mit einem Motorrad oder Roller tödlich verunglückt sind, das entspricht 18 Prozent aller Verkehrstoten. 2020 waren es noch 13 Prozent. Noch drastischer war der Anstieg nur bei der Zahl toter Radfahrer.

Wo es in eurer Stadt vergangenes Jahr Verkehrsunfälle gegeben hat, könnt ihr hier auf der interaktiven Karte des Statistischen Bundesamts nachschauen und sogar bis in die einzelnen Straßen hineinscrollen.

Fahrtkarten im VVS kosten künftig mehr (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weissbrod/dpa

Streckensperrungen, ausgedünnte Fahrpläne, Ersatzverkehre - viele Pendlerinnen und Pendler haben die Nase voll. Erst galt nur die S-Bahn als unzuverlässig, zuletzt gab es auch noch Probleme bei der Stadtbahn. Trotzdem kosten die Fahrkarten im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) ab September mehr. Es trifft nicht alle, das Deutschlandticket zum Beispiel bleibt bei 49 Euro im Monat. Aber Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer müssen künftig mehr bezahlen. Das Einzelticket zum Beispiel kostet ab dem 1. September 2023 je nach Zone zwischen 20 und 70 Cent mehr. Der VVS begründet die Preiserhöhung unter anderem mit den hohen Energiepreisen.

Wenn ihr von euren Erfahrungen mit Bus und Bahn erzählen wollt - guten wie schlechten - dann könnt ihr das gerne hier tun: bei der ARD Crowd-Science-Aktion #besserBahnfahren.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr bereit wärt, mehr für den Nahverkehr auszugeben. Die meisten (61 Prozent) antworteten: "Der ÖPNV muss nicht nur wo möglich automatisiert, sondern generell ausgebaut werden.".

Am Dienstag hat das Sommerfestival der Kulturen 2023 in Stuttgart begonnen. Am ersten Tag kamen schon 8.000 Leute. Forum der Kulturen Stuttgart e. V.

Holt die Badehose raus, es wird heiß am Wochenende: besonders am Samstag, da gibt es weit über über 30 Grad. Für tagsüber hier eine Übersicht von schönen Badespots in BW, für abends sind die warmen Sommernächte perfekt zum Ausgehen. Bis zum Sonntag findet in Stuttgart auf dem Marktplatz zum Beispiel noch das Sommerfestival der Kulturen statt. Neben Musik aus verschiedenen Nationen gibts auch leckeres Essen: koreanisch, thailändisch, kubanisch, eritreisch, türkisch... Eigentlich müsste für jeden Geschmack was dabei sein. Am Eröffnungstag hat SWR Reporterin Miriam Staber live vom Sommerfestival der Kulturen berichtet:

Nur wenige hundert Meter entfernt finden auf dem Stuttgarter Schlossplatz die Jazz Open 2023 statt. Und in Waiblingen veranstaltet das Kulturhaus Schwanen ein Open-Air-Konzert mit einer ukrainischen Band. Egal was ihr letztendlich macht, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß!

