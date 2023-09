Wie geht es weiter im Stuttgarter Verkehr? Was macht die Hilfsorganisation STELP? Welche Mythen schwirren um das Abkochgebot in Böblingen? Alles im Stuttgarter Wochenrückblick.

Moin, moin, Oldtimer und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Thomas Fritzmann, ich bin Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick schauen wir uns nochmals drei der Themen an, die in dieser Woche relevant waren. Was ist passiert? Was bedeutet das? Wie geht es weiter? In dieser Woche:

Baustellen gehören zu den Sommerferien wie - gut, dieser Vergleich führt nirgends hin. Baustellen starten oftmals in den Sommerferien. Klar, manche Arbeiten können nur in den warmen Monaten erledigt werden und in den Sommerferien sind weniger Menschen für Arbeit und Schule auf den Straßen und im Schienennetz unterwegs.

Schnell und schmerzlos: Die B14-Baustelle am Schattenring bleibt uns laut Stadt Stuttgart noch bis Mitte Dezember erhalten. Aber dafür gibt es gute Neuigkeiten von der Bahn. Der nächste Abschnitt der Bauarbeiten für den digitalen Verkehrsknoten Stuttgart hat ein Ende. Am Samstag wird die Stammstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen wieder für den S-Bahn-Verkehr in Betrieb genommen!

In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten im Bereich Bad Cannstatt/Untertürkheim weitergehen. Züge sollen trotzdem fahren. Ab dem 22. September werden die Bauarbeiten dann sogar für ein paar Tage unterbrochen. Da heißt es nämlich wieder: Auf den Wasen, fertig, Prost!

Vergangene Woche haben wir euch gefragt, ob ihr bereit wärt, mehr für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auszugeben. Die meisten Stimmen (61 Prozent) erhielt: "Der ÖPNV muss nicht nur wo möglich automatisiert, sondern generell ausgebaut werden."

Eine der größten Ehrungen, die es in Deutschland gibt: Das Bundestverdienstkreuz. Und das für einen Stuttgarter Bürger. Serkan Eren hat es für die Arbeit in seiner Organisation STELP (Stuttgart Helps) erhalten. Was genau macht die Hilfsorganisation?

STELP gibt es erst weit wenigen Jahren. Serkan Eren und Steffen Schuldis starteten damals die Hilfsaktion "Balkan Route Stuttgart". In der Flüchtlingskrise organisierten sie Hilfe für Menschen in Camps. 2016 gründeten sie dann STELP.

Aktuell ist die Organisation in 15 Ländern aktiv. Vor allem in Osteuropa und im Nahen Osten. Wie die Organisation selbst schreibt: "Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Mit diesem Ziel vor Augen geben wir Tag für Tag unser bestes." Dabei versucht STELP das zu bieten, was vor Ort gerade gebraucht wird.

In der Ukraine beispielsweise mit Hilfsgütern, in der Türkei mit Wohncontainern und in Afghanistan mit Nahrung und Medizin.

Seit über einer Woche sollen die Menschen in Böblingen und Dagersheim ihr Leitungswasser abkochen. Während unserer Umfrage in der Böblinger Innenstadt wurde aber auch klar: Es schwirren einige Irrtümer und Mythen um das Abkochgebot herum.

Mythos 1: "Meine Nachbarin hat gesagt, ich sollte jetzt auch abkochen."

Nein, das Abkochgebot besteht nicht für ganz Böblingen. Es besteht laut den Böblinger Stadtwerken in den Versorgungsgebieten Ost, West, Diezenhalde und Dagersheim. Alle diese Orte werden vom "Hochbehälter Brand" mit Wasser versorgt.

In den rot-markierten Gebieten gilt das Abkochgebot. Außerhalb des Gebiets sind die Testwerte im Leitungswasser normal. Stadtwerke Böblingen

Andere Leitungen sind physisch komplett von dem System getrennt. Wasser aus dem betroffenen System kann nicht in andere Stadtteile gelangen. Solltest du also außerhalb dieser Gebiete leben, kannst du das Wasser nach wie vor ohne Abkochen trinken.

Mythos 2: "Aus der Leitung trinke ich sowieso nie."

Grundsätzlich gilt natürlich: jedem das seine. Sorgen um die Leitungswasserqualität in Deutschland muss sich aber niemand machen. Im Gegenteil: Das Leitungswasser in Deutschland gehört zu den qualitativ hochwertigsten auf der ganzen Welt.

Auch teure Wasserfilter für den Hahn sind nicht notwendig. Manche schwören darauf, dass ihr Tee oder Kaffee ohne Kalk besser schmeckt, gesundheitliche Vorteile konnten dem aber nicht nachgewiesen werden. Außerdem entfernen die Filter natürlich auch Nährstoffe aus dem Wasser.

Warum sollte Leitungswasser nicht in der Leitung "stehen"? Ein geringer Anteil an Bakterien befindet sich immer im Trinkwasser. Diese setzen sich an den Leitungen ab und bilden eine dünne Schicht, den sogenannten Biofilm. Für den Menschen ist das ungefährlich. Wird eine Wasserleitung aber über mehrere Tage nicht benutzt, können sich die Bakterien in den warmen Leitungen vermehren. Abhilft schafft es, das Wasser kurz laufen zu lassen. Das Wasser in der Leitung kann dann wieder bedenkenlos getrunken werden.

Mythos 3: "So schlimm ist das bestimmt nicht."

Nicht ganz falsch. Die Gefahr von coliformen Bakterien in Trinkwasser schätzen Experten als recht gering ein. Gänzlich ungefährlich sind sie aber nicht. Gerade bei vulnerablen Gruppen - also beispielsweise kranken und alten Menschen oder Kleinkindern - können die Bakterien aber gesundheitliche Probleme mit sich bringen.

