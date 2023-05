"Schaffa, schaffa, Häusle baua!" - kein Satz beschreibt den schwäbischen Leistungsdrang besser. Doch ob beim VfB oder beim Autofahren, lautet das Zauberwort vielleicht: Contenance!

Ich bin Thomas Fritzmann, Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick schaue ich mit euch auf drei der wichtigsten Themen aus dieser Woche:

Zu Ferienzeiten und an Wochenenden wird es um den Albaufstieg immer wieder voll. dpa Bildfunk (Archivbild)

Fast schon epochal wirkte die Eröffnung der knapp 14 Meter langen A8-Brücke bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) am Mittwoch. "Endlich keine Rückstaus zu uns mehr!", hallt es aus den Kommunen. "Was wir nicht alles schaffen!", aus der Politik. Und auch ein leises: "Stehen wir dann weniger im Stau?", von Pendlerinnen und Pendlern war zu hören. Wer versucht, zu Stoßzeiten die Strecke zwischen Stuttgart und Ulm zu befahren, der kennt die Metalllawinen, die teilweise über Kilometer und Stunden den Albaufstieg hinauf und hinab schleichen.

Die Euphorie, dass sich das bald ändern könnte, muss ich leider dämpfen. Der große "Staubrecher" ist die neue Brücke sicherlich nicht. Und das nicht nur, weil sie erst ab dem 27. Mai in Betrieb gehen soll.

Zwar ist sie etwas breiter als die bisherige Behelfsbrücke und auch ein bisschen schneller fahren dürfen wir dort. Endlich dreispurig wird der Streckenabschnitt aber immer noch nicht. Ob und wann ein großer A8-Ausbau, auch für die Region Stuttgart kommen wird, bleibt abzuwarten.

Über die Brückeneröffnung hat SWR4 am 17.5.23 berichtet.

Contenance bewahren müssen auch VfB-Fans dieser Tage. Trotz Elfmeter - und potentiell einem zweiten - war es am Ende nur ein Punkt am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen.

Noch zwei Spiele stehen dem VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison bevor. Aktuell belegen die Schwaben Tabellenplatz 17 und würden somit in die 2. Liga absteigen. Wohlgemerkt wäre es der dritte Abstieg innerhalb von sieben Jahren. Der Rückhalt und Kampfeswille ist bei vielen Fans noch groß, doch offensichtlich nicht mehr bei allen.

Und bereits am vorletzten Spieltag, an diesem Wochenende, könnte der Abstieg des VfB in Stein gemeißelt sein. Das wäre der Fall bei folgendem Szenario:

VfB Stuttgart verliert gegen Mainz 05 VfL Bochum gewinnt gegen Hertha BSC Schalke 04 gewinnt gegen Eintracht Frankfurt

Dann wären die Ergebnisse am 34. und letzten Spieltag für den VfB irrelevant. Der Abstieg wäre bereits sicher. Aber wie schlimm fänden das die Menschen in Stuttgart inzwischen?

Über die Situation beim VfB berichtet SWR1 am 20.5.23.

Servicepersonal von der Bahn verteilt kostenlosen Kaffee und Brezeln an Fahrgäste, die durch die Streckensperrung längere Wege in Kauf nehmen müssen. SWR Katharina Kurtz

Im Raum Waiblingen hat sie wohl jeder gespürt - die Streckensperrungen der Deutschen Bahn für den Bau des Digitalen Verkehrsknoten Stuttgart. Der Unmut der Reisenden war spürbar, auch wenn die Bahn versuchte beispielsweise mit Kaffee und Brezeln die Wogen zu glätten.

Dabei könnten die Auswirkungen der Bauarbeiten in der kommenden Woche erst richtig spürbar für Autofahrerinnen und Autofahrer in Stuttgart werden.

Auf SWR-Anfrage teilte die Stuttgarter Verkehrsleitzentrale mit, dass es in dieser Woche nicht mehr Staus als üblich gegeben habe. Das könne aber daran liegen, dass einige Menschen am Montag und Dienstag wegen des angekündigten Streiks zuhause geblieben seien. Erst in der kommenden Woche sei besser abzusehen, wie schwer sich die Streckensperrungen auf den Autoverkehr in Stuttgart auswirken werden.

Über die Streckensperrungen hat SWR1 am 15.5.23 berichtet.

