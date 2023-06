Gibt es in Zukunft keine Oldtimer mehr? Wie komm ich bei den Streckensperrungen der Bahn durch die Gegend? Wie komm ich durch die Staus am Wochenede? Das alles im Wochenrückblick.

Ein herzliches Hallo und für viele von euch auch ein Willkommen zurück aus dem Pfingsturlaub. Ich bin Thomas Fritzmann, Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick gehe ich mit euch nochmals drei der wichtigsten Themen dieser Woche nach. Was ist passiert? Wie geht es weiter? Die Themen im Überblick:

Oldtimer-Skandal im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg). Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem Oldtimer-Händler und Restaurator "betrügerischen Handel mit exklusiven Oldtimern" vor. In einer Mitteilung wies Kienle alle Anschuldigungen von sich und sprach sogar von Rufmord. Doch machen die Richtlinien der EU Oldtimer-Fans sowieso einen Strich durch die Rechnung?

Ab 2035 dürfen nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Das hatte die EU bereits im März beschlossen. Fossile Brennstoffe sollen dann Stück für Stück vom Markt verschwinden. Ein Aus für Oldtimer - insbesondere für die, die bereits zugelassen wurden - bedeutet das nicht. Unter anderem, da die umstrittenen E-Fuels, auch in Zukunft eine Alternative für Verbrennermotoren bleiben sollen.

Was sind E-Fuels? Bei E-Fuels handelt es sich um Treibstoffe für Benzin- oder Dieselmotoren, die durch ein schwieriges chemisches Verfahren hergestellt werden. Kritiker führen gegen synthetische Kraftstoffe an, die Herstellung brauche extrem viel Energie und sei deswegen sehr teuer und ineffizient. Zudem stießen Autos bei der Verbrennung von E-Fuels anders als E-Fahrzeuge klimaschädliches CO2 aus. E-Fuels im Koalitionsvertrag der Ampel Der Einsatz der Regierung für E-Fuels wurde 2021 auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung festgehalten. Neben dem Einsatz für Elektromobilität und dem Vorhaben, ab 2035 in Europa nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zuzulassen, steht dort: "Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können."

Diese Entscheidung der EU bergüßte auch die internationale Oldtimer-Organisation FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

Für Reisende, die nicht mit dem Auto vom oder zum Stuttgarter Flughafen fahren, bietet sich am Wochenende vor allem die S-Bahn an. Zwar laufen nach wie vor die Bauarbeiten der Deutschen Bahn zum Bau des digitalen Verkehrsknoten Stuttgart, aber auch die Stuttgarter Straßenbahnen erneuern ihr Schienennetz zwischen den Haltestellen Degerloch und Peregrinstraße.

Die schnellste Bahn-Verbindung zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Stuttgarter Flughafen ist deshalb die Linie S2, die alle 30 Minuten fährt. Sämtliche Alterantivstrecken sind laut Deutscher Bahn sowohl langsamer, als auch mit Umstiegen verbunden.

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Wer an diesem Wochenende auf die Autobahn muss, wird höchstwahrscheinlich wenig Freude haben. "Am Kreuz Stuttgart beziehungsweise Dreieck Leonberg wird man ohne Stau vor allem am Samstag wohl kaum durchkommen", sagte Julian Häußler vom ADAC Württemberg dem SWR. Doch das Studio Stuttgart wäre nicht das Studio Stuttgart, wenn es nicht äußerst pragmatische Lösungen für lange Staus in petto hätte. Unsere Redaktionstipps, um die Rückreisewelle zu überstehen:

Auto-Karaoke mit der SWR1 Hitparade 2022

Seit 1989 gibt es schon die SWR1 Hitparade. Damals lief sie noch bei SDR3 mit dem Namen "TOP 1000X" - wegzudenken ist sie definitiv nicht mehr und für zahlreiche Hörerinnen und Hörer in jedem Jahr ein absolutes Highlight im Jahreskalender.

Im Stau deshalb singen statt fluchen. In kaum einer Playlist findet ihr so geballt die Hits der letzten Jahrzehnte.

SWR2 Wissen: Staus für Bildung nutzen

Die Zeit in den Metalllawinen könnt ihr auch nutzen, um beim nächsten Treffen mit Bekannten, mit interessanten Fakten zu glänzen. Weit über 1.000 Folgen gibt vom SWR2 Wissen-Podcast bereits bereits. Die Themenfelder reichen von Wissenschaft und Politik bis hin zu Kultur und Geschichte.

Klassische Stauspiele

Im Zweifel könnt ihr auch immer auf die typischen Stauspiele setzen. Wenn sich auch "Blinde Kuh" und "Fangen" nicht als Erfolgsmodelle erprobt haben, gibt es einige Spieleklassiker, die bei der Fahrt gespielt werden können. Beispielsweise:

Ich packe meinen Koffer

Wer bin ich?

Kennzeichen-Raten

Die böse Sieben

Ich sehe was, was du nicht siehst

Stau bei hohen Temperaturen

Ein kleiner Bonustipp noch explizit für dieses Wochenende. Rund 26 Grad sollen es sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden. Die meisten Autos haben heutzutage eine eingebaute Klimaanlage. Diese sollte jedoch maximal sechs Grad unter der Außentemperatur eingestellt werden, um Erkältungen zu entgehen.

Ansonsten gilt, vor allem genügend Flüssigkeit einzupacken. Idealerweise - das kennt ihr vielleicht auch aus wärmeren Ländern - keine eiskalten Getränke, sondern Getränke, die in etwa auf eurer Körpertemperatur sind.

