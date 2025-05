Die Freibad-Saison startet und die Bäder in Stuttgart und Göppingen haben neue Angebote für ihre Gäste. Und auch in Leonberg startet ein Schwimm-Pilotprojekt zum Wohlfühlen.

Hi, ich bin Deborah Kölz und bin für das Studio Stuttgart in der Region unterwegs. Endlich sind die Monate mit R vorbei und man kann wieder draußen schwimmen gehen! Zumindest hat mein Opa diese Bauernregel immer erwähnt, aber vielleicht bezog sich das auch nur auf öffentliche Gewässer, wie Seen oder Flüsse. Die Freibadsaison ist auf jeden Fall wieder eröffnet! Und an diesem Wochenende startet auch ein weiteres Schwimm-Projekt in der Region.

In Leonberg (Kreis Böblingen) soll es am Samstag das erste Mal ein Frauenschwimmen geben. Die Idee dazu hatten die beiden Schülerinnen Mais und Najlaa aus Weissach (Kreis Böblingen). Die Idee dahinter ist, dass eine Umgebung geschaffen wird, in dem sich Mädchen und Frauen wohl und sicher fühlen, sagt Eha Sadeque, die Sprecherin des Leonberger Jugendausschusses.

Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der sich Frauen und Mädchen wohl und geschützt fühlen und einfach unter sich sind.

Zum einen gebe es den kulturellen Aspekt. "In vielen Kulturen zeigt man sich als Frau eher nicht vor Männern in Badekleidung", meint Sadeque, die selbst noch Oberstufenschülerin ist. Aber die wichtigsten Gründe seien das Wohlbefinden der Frauen und Mädchen und ihr Körpergefühl: "Es ist angenehmer unter sich zu sein, weil Belästigung einfach immer häufiger wird und Blicke und dann fühlt man sich einfach nicht so wohl." Es solle sich wieder auf das Baden fokussiert werden können.

Zusammen mit den Stadtjugend-Referenten und den Stadtwerken sei die Idee dann umgesetzt worden, erklärt Sadeque im SWR-Interview. Das Frauenschwimmen findet von 18 bis 20 Uhr im Leonberger Hallenbad statt. Ähnliche Angebote, bei denen nur Frauen, Mädchen und Kinder bis zu einem bestimmten Alter schwimmen dürfen, gibt es auch bereits in Weil der Stadt (Kreis Böblingen), Filderstadt (Kreis Esslingen) und Ditzingen (Kreis Ludwigsburg).

Im Göppinger Freibad läuft der Badespaß seit dem 2. Mai im frisch sanierten Bad mit neuen Attraktionen. Es gibt mehrere neue Rutschen, die silbern in der Sonne glänzen. Außerdem ist der Strömungskanal im Nichtschwimmerbecken neu, heißt es auf der Webseite des Freibads Göppingen. Zusätzlich sei die Wassertechnik auf den neusten Stand gebracht worden und die beiden großen Becken wurden mit Edelstahl verkleidet.

Das Freibad in Göppingen hatte nach seinen Renovierungsarbeiten bereits Ende der vergangenen Saison zu einem Schnupperwochen-Betrieb eingeladen:

Ich habe eine gute, eine schlechte und eine hoffnungsvolle Nachricht. Die Gute zuerst: Die Stuttgarter Bäder haben umgebaut und bei allen Freibädern gibt es jetzt neue Drehkreuzanlagen am Eingang. Bei diesen sogenannten Fast Lanes können Besucherinnen und Besucher laut den Badbetreibern nun schneller einchecken. Wer eine Saisonkarte besitzt oder das Ticket online schon gekauft hat, kann am Drehkreuz einfach seinen QR-Code scannen.

Die schlechte Nachricht: Auch in diesem Jahr machen die Hallenbäder in Stuttgart über den Sommer zu, weil es nicht genug Personal für alle Frei- und Hallenbäder gleichzeitig gibt. Aber...

...die hoffnungsvolle News: Die Bäder in Stuttgart finden wieder mehr Personal. Jens Böhm von den Stuttgarter Bädern hofft, dass wenn in den kommenden Monaten und Jahren wieder mehr Fachkräfte eingestellt werden, in Zukunft auch wieder das ein oder andere Hallenbad im Sommer geöffnet bleiben kann.

Das Freibad Möhringen und das Höhenfreibad Killesberg haben bereits geöffnet, die Freibäder Rosental und Sillenbuch ziehen am 10. Mai nach. Das Inselbad Untertürkheim wird am 17. Mai seine Tore öffnen.

Hands up: Was findet ihr am Freibad und Schwimmen im Sommer am besten? Unter freiem Himmel schwimmen macht einfach am meisten Spaß. I'm just here for the Freibad-Pommes! - zu Deutsch: Dieser Snack ist bei jedem Besuch ein Muss! Mit Familie oder Freunden auf der Liegewiese chillen oder Volleyball spielen. Freibad ist mir zu langweilig. Ich suche mir am liebsten einen schönen Badesee. Abschicken

Vergangene Woche haben wir gefragt, ob ihr euch impfen lasst. Die meisten Stimmen (84 Prozent) gab es für die Antwort: "Logo lass ich mich impfen. Mein Impfpass ist immer tiptop."