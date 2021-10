"Harrys Bude" in Stuttgart verteilt abgelaufene Lebensmittel

In Deutschland landen laut einer Studie 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne. In "Harrys Bude" in Stuttgart bekommen nicht nur alte Lebensmittel eine zweite Chance.

Harry Pfau vor seiner Bude. Dort verteilt er zusammen mit anderen Ehrenamtlichen Essen an Bedürftige - Bio-Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. SWR Der Container an der Kirche St. Maria im Stuttgarter Süden sieht aus wie ein Marktstand: Salat, Obst und Brot liegen in der Auslage - fast alles sieht einwandfrei aus. Nur hier und da ein paar matschige Stellen zeigen, dass diese Waren nicht mehr verkauft werden dürfen. Sie stammen aus umliegenden Biosupermärkten und werden in "Harrys Bude" kostenlos an Bedürftige verteilt - nicht nur während der Woche gegen Lebensmittelverschwendung. "Bei uns darf jeder was mitnehmen", sagt Namensgeber Harry Pfau. "Es muss auch niemand einen Ausweis vorlegen, dass er bedürftig ist, das wollen wir gar nicht. Wir wollen Lebensmittel retten." Lebensmittel verteilen, wo Reiche essen gehen Harry Pfaus Lebensmittel-Rettungsprogramm ist dank der Hilfe der Katholischen Kirche möglich. Sie ist Träger des Projekts, das mitten in Stuttgart plaziert ist. Dort, wo hippe Großstädter im Gehen aus Pappbechern ihren Latte Macchiato für vier Euro trinken, Skater ihre Runde drehen und Besserverdienende essen gehen. "Harrys Bude" hat eine andere Kundschaft: Wohnungslose wie er selbst einmal oder Menschen ohne Job, die es sich nicht leisten können, in teuren Bioläden einzukaufen. Und das kommt an: "Ich komme immer wieder mal hier vorbei", erzählt eine ältere Frau. "Mit einer kleinen Rente ist man froh drüber." Alternative zur Tafel mit Vorbildcharakter Seit der Corona-Krise ist der Andrang vor Harrys Bude noch größer geworden. "Ich bin Duftallergikerin, kann nicht zur Tafel und bin froh, dass ich hierher kommen kann ", berichtet eine Frau. Andere kommen, weil hier keine Lebensmittel weggeschmissen werden. "Es gibt ja eine gewissen Überproduktion", erzählt ein Mann. "Und das finde ich einfach schade. Das muss nicht sein!" Dieser Meinung sind inzwischen viele Menschen. Harry Pfau und seine 50 ehrenamtlichen Mitstreiter haben schon viele Anfragen aus anderen Städten. Außerdem kommen immer mehr Menschen vorbei und geben ältere Lebensmittel ab, um sie vor der Tonne zu retten. "Harrys Bude" in Stuttgart Der Container steht unter der Paulinenbrücke in Stuttgart und ist montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.