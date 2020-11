Das Land Baden-Württemberg hat für die Entwicklung neuer PCR-Schnelltests mehrere Millionen Euro bereit gestellt. Am Klinikum Stuttgart wurden die Geräte am Montag vorgestellt.

"Die Zulassung des neuen PCR-Schnelltests ist da, heute sehen wir die Martkeinführung", sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Vorstellung des Testverfahrens Montag am Klinikum Stuttgart. Die Erkennung von Infizierten kann nach Angaben beteiligter Mediziner und Entwickler maßgeblich beschleunigt und vereinfacht werden.

"Schnell und effektiv"

Schnell und effektiv sei der Test und biete einen wichtigen Beitrag, um Infektionsketten zu durchbrechen, erklärte die Wirtschaftsministerin. Das kaum handkoffergroße mobile Testgerät liefert bereits nach etwa 40 Minuten Testergebnisse, dort wo die Probe gezogen wird. "In einer Kartusche sind alle notwendigen Reagenzien vorhanden, lediglich das Abstrichmaterial wird noch zugegeben. Die Probe wird dann wie bei einem CD-Spieler im Auto eingezogen", erläuterte Daniel Mark von Spindiag aus Freiburg, dem Unternehmen, das den Schnelltest unter dem Namen RhondaSystem entwickelt hatte. 60 Tests pro Tag können mit dem neuen Gerät gemacht werden.

Mobiler PCR-Test am Klinikum Stuttgart vorgestellt picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Drei Geräte am Klinikum Stuttgart

"Wir werden die Schnelltestgeräte vor allem bei Menschen einsetzen, die eine hohe Gefahr haben krank zu sein", erläuterte Jan Steffen Jürgensen der Medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart bei der Vorstellung der PCR-Schnelltester. Das Klinikum hat als erstes in Deutschland drei der Geräte im Einsatz, in Bad Cannstatt, am Olga- und am Katharinen-Hospital. Vor allem in den Notfallaufnahmen sollen die Schnelltester zum Einsatz kommen. "Wir kombinieren das Beste aus zwei Welten: Zuverlässigkeit der PCR und Geschwindigkeit. Der Wegfall von Transporten ins Labor bringt weitere Vorteile".

Wirtschaft und Gesundheit im Blick

"Die Geräte sind eine Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten und Laboren", so Jürgensen. Antigen-Schnelltests und reguläre PCR-Labortests werde es weiterhin geben, "wobei der PCR-Test weiterhin der "Gold-Standard" ist", sagte Jürgensen. Sie seien präziser, wenn es um den Nachweis des Corona-Virus gehe. Im und über das Klinikum Stuttgart seien bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie über 100.000 Untersuchungen auf das SARS-CoV 2-Virus erfolgt. "Gesunde Arbeitskräfte sind die Grundlage für einen gedeihende Wirtschaft", sagte Klinikchef Jürgensen mit Blick auf die Wirtschaftslage und die Förderung der Schnelltester durch das Landeswirtschaftsministeriums.

Minilabor von Spindiag aus Freiburg

„Bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, ist die Identifikation von Infizierten durch ein schnelles und breites Testen die effektivste Möglichkeit zur Eindämmung des Virus", erläuterte Ministerin Hoffmeister-Kraut. Das Wirtschaftministerium hatte die Entwicklung des PCR Corona-Schnelltests des Freiburger Medizintechnik-Startups Spindiag GmbH und des Hahn-Schickard-Insituts für Mikrosystemanalyse, aus dem Spindiag 2016 heraus gegründet wurde, im April dieses Jahres mit sechs Millionen Euro gefördert. 100 Geräte sind bereits gebaut und sollen ab sofort vor allem in Deutschland zum Einsatz kommen können. Nach Angaben des Spindiag-Chefs Mark liegen die Kosten des mobilen Testgeräts im fünfstelligen Bereich. Drei Bestellungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern lägen bereits vor, hieß es weiter.

Landeswirtschaftsminisitrerin Nicole Hoffmeister-Kraut beim Abstrich dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Bei Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut, die sich bei der Vorstellung des PCR-Schnelltestgeräts als Probandin zur Verfügung stellte, zeigte der PCR-Test nach etwa einer Stunde nach dem Abstrich ein negatives Testergebnis.