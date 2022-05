Umfrage der IHK Region Stuttgart: Unternehmen erwarten schlechtere Geschäfte

Die Unternehmen in der Region Stuttgart haben ihre Erwartungen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zurückgeschraubt. Das hat eine Umfrage der IHK Region Stuttgart ergeben. Demnach rechnet jedes vierte Unternehmen mit deutlich schlechteren Geschäften. Schon wegen der Pandemie und gestörten Lieferketten hatten viele Unternehmen schon zuvor keine große Hoffnung auf einen Aufschwung, so die IHK. Nun kämen noch Sorgen wegen steigender Preise für Energie und Rohstoffe hinzu. Dennoch sei der Blick auf die momentane Lage nicht allzu trüb. Laut der Umfrage beurteilen 43 Prozent der Unternehmen in der Region Stuttgart ihre Lage als gut, 44 Prozent finden die Lage gerade befriedigend.