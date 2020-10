per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ihr Verfahren gegen den früheren VW- und Porsche SE-Chef Martin Winterkorn vorläufig eingestellt. Das hat eine Sprecherin der Behörde gesagt. Hintergrund des Verfahrens war der Verdacht auf Marktmanipulation im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ihr Verfahren wegen der laufenden Gerichtsverfahren gegen Winterkorn in Braunschweig eingestellt. Laut Strafprozessordnung kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung einer Tat absehen, wenn die dafür zu erwartende Strafe angesichts anderer zu erwartenden Strafen nicht besonders ins Gewicht fallen würde. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ist das hier der Fall. Je nach Ausgang der Verfahren in Braunschweig könnte das Verfahren in Stuttgart gegen Winterkorn aber auch wieder aufgenommen werden, hieß es.