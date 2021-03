In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wird heute an die Opfer des Amoklaufs vor zwölf Jahren erinnert. Am 11. März 2009 hatte dort ein ehemaliger Schüler der Albertville-Realschule 15 Menschen und sich selbst getötet. Um 9:33 Uhr läuten in ganz Winnenden wieder die Kirchenglocken. Das ist der Zeitpunkt, an dem vor zwölf Jahren der erste Notruf aus der Schule bei der Polizei einging. Außerdem gibt es mehrere Gedenkgottesdienste und eine virtuelle Lichterkette des Jugendgemeinderats. Eine offizielle Gedenkfeier findet wegen der Corona-Pandemie aber nicht statt. Die Stadt Winnenden veröffentlicht stattdessen einen Film auf ihrer Homepage. Außerdem ist das Mahnmal für die Opfer des Amoklaufs geschmückt, dort kann persönlich und in Stille der Opfer gedacht werden.