Der Amoklauf von Winnenden ist 16 Jahre her. Stadt, Kirchen, Schüler und Hinterbliebene wollen auch in diesem Jahr der Opfer gedenken. Ein Überblick über das Programm.

Die Stadt Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gedenkt am heutigen Dienstag der Opfer des Amoklaufs vor 16 Jahren. Um 9:33 Uhr werden die Kirchenglocken läuten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zu dieser Uhrzeit war bei der Polizei am 11. März 2009 der erste Notruf eingegangen.

Winnenden: Gedenkveranstaltung erstmals drinnen

Das Gedenken beginnt mit einem stillen Moment, wie die Stadt schreibt, am "Gebrochenen Ring". So heißt das Mahnmal aus Stahl, das der Bildhauer Martin Schöneich gefertigt hat. Danach wird die Veranstaltung erstmals drinnen, in der Hermann-Schwab-Halle fortgesetzt. Das hätten sich die Angehörigen gewünscht, so die Stadtverwaltung.

Auch in diesem Jahr wird am Mahnmal "Der gebrochene Ring" der Opfer des Amoklaufs von Winnenden gedacht. Danach wird die Veranstaltung drinnen fortgesetzt. SWR

Siebtklässler wollen ihre Gedanken mitteilen

Dort spricht zunächst Oberbürgermeister Hartmut Holzwart (CDU). Danach verlesen zwei Mitglieder des Jugendgemeinderats die Namen der Opfer und es folgt ein gemeinsames Gebet. Die Klasse 7b der Albertville-Realschule wird dann ihre "Gedanken zum Gedenken" kundtun, wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt. Die Schülerinnen und Schüler waren bei der Tat noch gar nicht geboren.

Anlässlich des Jahrestags wird es drei ökumenischen Gottesdienste geben. In der Schlosskirche um 10:30 Uhr, in der Peterskirche Weiler zum Stein um 18:30 Uhr und um 19 Uhr in der St. Karl Borromäus Kirche. Hiernach lädt der Jugendgemeinderat zu einer Lichterkette am Marktbrunnen ein.

Amoklauf: Täter erschoss 15 Menschen und sich selbst

2009 hatte der 17-jährige Tim K. an der Albertville-Realschule Winnenden acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen erschossen. Auf seiner Flucht tötete er einen Gärtner am Zentrum für Psychiatrie sowie einen Verkäufer und einen Kunden eines Autohauses in Wendlingen (Kreis Esslingen). Am Ende erschoss sich der Täter selbst.

Die Tat hatte unterschiedliche Folgen: So wurde beispielsweise das Waffenrecht in Deutschland verschärft und die Zahl der Schulpsychologen verdoppelt. Der Vater des Amokläufers wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Als Sportschütze hatte er seine Waffen nicht ordnungsgemäß weggesperrt. Die Familie hat an einem anderen Ort ein neues Leben mit neuer Identität angefangen. Auch die Berichterstattung der Medien wurde stark kritisiert.