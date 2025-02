Ein Windrad in Sichtweite zum Schloss Solitude? Die Pläne der Stadtwerke sorgen für Unruhe im Westen von Stuttgart. Und auch der nahe Standort Tauschwald ist wieder im Gespräch.

Die Stadtwerke Stuttgart wollen in einem guten Kilometer Entfernung zum Schloss Solitude über Stuttgart ein Windrad bauen. Derzeit bereiten sie einen entsprechenden Genehmigungsantrag vor. Der Standort zwischen den Stadtteilen Botnang und Weilimdorf ist umstritten, weil der Wald dort ein Naherholungsgebiet ist. Zudem ist das Schloss Solitude samt Aussichtsplattform nicht weit. Das Areal, wo das Windrad stehen soll, weise aber keine Ausschlussgründe auf und es wehe dort genug Wind, sagte ein Stadtwerke-Sprecher dem SWR.

Stadtwerke Stuttgart planen 260 Meter hohes Windrad

Im Detail angedacht ist, auf dem stadteigenen Areal Sandkopf - also etwa in der Mitte des Dreiecks Weilimdorf, Botnang und Schloss Solitude - eine sogenannte "Schwachwindanlage" mit etwa sieben Megawatt Leistung zu errichten. Damit könne das Windrad im Schnitt etwa 4.000 Haushalte im Jahr mit Strom versorgen. Das Windrad soll, so die Stadtwerke, eine Höhe von etwa 260 Metern erreichen und neun bis 13 Millionen Euro kosten. Wird der Genehmigungsantrag für die Anlage Mitte 2025 wie geplant eingereicht, wäre mit einer Inbetriebnahme frühestens 2027 zu rechnen, so ein Unternehmenssprecher gegenüber dem SWR.

Regionalplanung für Windenergie-Standorte läuft noch

Die Regionalplanung für Windkraftstandorte in der Region Stuttgart ist allerdings noch nicht abgeschlossen, das war für den Herbst geplant. In dieser Zeit muss der Regionalverband eine bestimmte Anzahl an Flächen für Windkraft vorschlagen. Bis zum Herbst will der Regionalverband final über alle möglichen Standorte entscheiden. Ein Sprecher des Regionalverbands bedauerte gegenüber dem SWR, dass die Stadtwerke ihre Planungen bereits begonnen haben. Die Stadtwerke können allerdings auch schon zuvor in die Initiative gehen - dann muss direkt das Land zustimmen.

Der Ausblick vom Schloss Solitude über die Landeshauptstadt Stuttgart: Diese Sichtachse soll von einem Windrad auf dem Sandkopf nicht übermäßig beeinträchtigt werden, fordert die Stadt. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Uwe Anspach

Stadt Stuttgart widerspricht Plänen für Windrad nicht

Die Stadt Stuttgart hatte Ende 2023 gegenüber dem Regionalverband auf Probleme wegen des Standortes "Sandkopf" hingewiesen, aber einer Nutzung durch Windenergie nicht widersprochen. So dürfe ein Windrad die Sichtachsen zum Schloss Solitude nicht gravierend beeinträchtigen. Und: In der Nähe des geplanten Standorts soll ein Waldrefugium entstehen, eine Totholzfläche, die nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt wird. Dies könnte zu Nutzungskonflikten führen. Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) regte in einem Schreiben an Regionaldirektor Alexander Lahl an , auch den Standort "Tauschwald" in die Planung aufzunehmen - "gegebenenfalls auch als Erweiterung des Vorranggebiets S-02-Sandkopf".

Standort Tauschwald für zwei weitere Windräder?

Schon vor genau zehn Jahren gab es den Plan, in jenem nahen Tauschwald zwei Anlagen zu errichten. Das hatte damals zum Widerstand einiger Anwohner und Umweltverbände geführt. Zudem liegt dieses Areal im Landschaftsschutzgebiet und im Regionalen Grünzug. Die bürgerliche Mehrheit in der Stuttgarter Regionalversammlung hatte den Plan abgelehnt. Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung ist nun auch dieser Standort wieder im Gespräch für zwei weitere Windräder. Der Verein "Pro Tauschwald" ist entsprechend wieder alarmiert und trommelt bereits gegen die Windrad-Pläne.