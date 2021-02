per Mail teilen

In der Stuttgarter Wilhelma gibt es gleich doppelten Nachwuchs bei den Zwergseidenäffchen. Es seien vor vier Wochen Zwillinge zur Welt gekommen, die gerade einmal Daumen groß seien, teilte der Zoologisch-Botanische Garten am Donnerstag mit. Für die Zwergseidenäffchen-Eltern Valentina und Rocko sei es der erste Nachwuchs. Doppelter Nachwuchs ist bei den Zwergseidenäffchen eher die Regel. Ausgewachsen wiegen sie nur 140 Gramm. Typisch für diese Kleinstaffenart aus Südamerika ist, das sich die ganze Familie um den Nachwuchs kümmert. So lernen auch die Geschwister früh, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Nach drei Monaten ernährt sich der Nachwuchs bereits von Blüten, Früchten, Insekten und Baumsäften.