Die Wilhelma in Stuttgart bietet in den Sommerferien Infostände und Mitmachprogramme zur Tier- und Pflanzenwelt an. Den Auftakt macht am Welt-Tiger-Tag am Donnerstag der Tiger. In der Wilhelma gibt es zwar im Moment keinen Tiger, seit Tigerin Dumai im Februar in hohem Alter gestorben ist. Dennoch sind die Planungen für den Bau eines großen Landschaftsgeheges schon weit fortgeschritten. An dem künftigen Standort ist ein Modell des Bauprojekts zu sehen und Anschauungsmaterial zu den imposanten Raubkatzen, teilte die Wilhelma mit. Künftig sollen in der Wilhelma Sibirische Tiger zu sehen sein, statt der kleineren Sumatra-Tiger, wie Dumai einer war.