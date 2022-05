Wilhelma Stuttgart freut sich über Nachwuchs bei Faultieren

per Mail teilen

Bereits im März ist das Zweifingerfaultier in der Wilhelma geboren worden - mitten im Lockdown. Bald soll das Neugeborene auch für Interessierte zu sehen sein.

Für die Besucherinnen und Besucher des Zoologisch-Botanischen Gartens Wilhelma ist das neugeborene Zweifingerfaultier noch ein Geheimnis. Denn seit seiner Geburt am 23. März waren alle Häuser der Wilhelma aus Infektionsschutzgründen tabu. Das soll sich ändern, aber wann genau die Wilhelma ihre Tier- und Pflanzenhäuser wieder öffnen darf, steht im Moment noch nicht fest. Laut Wilhelma ist das Faultierbaby bereits ein Internet-Star. Seit vergangenem Samstag sei das Foto auf Instagram bereits 48.000 Mal angeklickt worden.

Wilhelma Stuttgart/Jessy Henssler

Geschlecht spielt noch keine Rolle

Einen Namen hat das neugeborene Zweifingerfaultier noch nicht. Das Elternpaar Marlies und Mike lebt derzeit in einem Zwischenquartier im Menschenaffenhaus mit den anderen südamerikanischen Tierarten Springtamarinen und Zwergseidenäffchen, teilte die Wilhelma am Dienstag mit. Für das Zuchtpaar sei es bereits das 15. Jungtier. Zweifingerfaultiere bekommen immer nur Einzelkinder. Ob der Nachwuchs männlich oder weiblich ist, kann man bei Faultieren nicht sehen. Für eine Genanalyse bräuchte man eine Haarprobe, aber die soll warten. Im ersten Jahr spielt das Geschlecht keine Rolle, so die Wilhelma.