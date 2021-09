Corona-Impfung in der Stuttgarter Wilhelma

per Mail teilen

Die Stuttgarter Wilhelma und das Robert-Bosch-Krankenhaus bieten am kommenden Samstag einen Termin zur Corona-Impfung an. Motto: Impfen unter Palmen. Gäste können sich während ihres normalen Besuchs nebenher gegen Corona immunisieren lassen, teilte der Zoologisch-Botanische Garten mit. Für die Impfungen ist das Gebäude der Wilhelmaschule reserviert. Ein Team des Robert-Bosch-Krankenhauses stehe zwischen 10 und 16 Uhr bereit. Teilnehmer der Impfaktion könnten mit Bewirtung, Unterhaltung und einem Gewinnspiel rechnen, heißt es weiter. Bei der Impfung am Samstag sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungen für berechtigte Personen möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.