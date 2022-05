Artenschutz: Wilhema in Weltnaturschutzunion aufgenommen

Die Stuttgarter Wilhelma ist mit der Aufnahme in die Weltnaturschutzunion ausgezeichnet worden. Zoos als einzelne Einrichtungen werden dort laut Wilhelma nur sehr selten aufgenommen. Die Weltnaturschutzunion ist bekannt für die Rote Liste der gefährdeten Arten. Über den Verbund will sich die Wilhelma bei ihrer Arbeit für den Artenschutz noch besser international vernetzen. Dabei gehe es vor allem darum, bedrohte Tierarten im Zoo nachzuzüchten. Von Stuttgart aus werden aber auch Projekte zum Artenschutz vor Ort in den natürlichen Lebensräumen der Tiere gefördert. Dafür habt die Wilhelma nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren 2,5 Millionen Euro investiert.