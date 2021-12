Wilhelma öffnet wieder - allerdings mit Einschränkungen

per Mail teilen

Die Stuttgarter Wilhelma ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Allerdings dürfen vorerst maximal 4.000 Menschen am Tag den zoologisch-botanischen Garten besuchen. Es gilt eine Maskenpflicht, wobei entweder medizinische oder FFP2-Masken getragen werden müssen. Die Mitarbeitenden wie auch einige Tiere hätten das menschliche Publikum vermisst, teilte der zoologisch-botanische Garten mit. Alle Tier- und Pflanzenhäuser bleiben geschlossen. Anders als beim Neustart 2020 sind jedoch die Freiflugvoliere und das Streichelgehege am Schaubauernhof geöffnet. Eine vorige Terminbuchung ist vorgeschrieben. Dabei muss eine Zeit zum Parkeintritt ausgewählt werden. Wann die Besucher die Wilhelma verlassen, können sie selbst entscheiden. Der Gelände schließt um 18:30 Uhr. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart wieder auf 100 steigen, muss der Zoo erneut geschlossen werden.