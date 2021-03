Nach dem zweiten Lockdown darf seit Mittwoch auch die Wilhelma in Stuttgart wieder Besucher empfangen. Allerdings nur unter Auflagen. Dennoch war die Freude groß.

Erste Besucher durchstreifen seit Mittwoch wieder den Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart. Über vier Monate musste die Wilhelma aufgrund der Corona-Pandemie schließen. Laut Zoo-Sprecher Harald Knitter hatten sich bereits bis zum Mittwochmorgen rund 1.700 Menschen Online für einen Besuch angemeldet. Es gelten Sonderregeln auf dem Gelände der Wilhelma, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten.

Corona-Regeln in der Wilhema: Maske auf, Abstand halten

Zunächst muss der Wilhelma-Besuch online gebucht werden. Hierbei wählt der Nutzer eine Zeitmarke, zu der er eintreten möchte. Innerhalb der gebuchten Zeit kann der Zoobesucher den Park betreten. Dadurch soll großen Menschenmengen vorgebeugt werden. "Der Park sei groß genug, dass sich die Besucher über den Tag verteilen", sagte Zoo-Direktor Thomas Kölpin dem SWR. Wer den Park betreten hat, kann dort bis zur offiziellen Schließung um 18:30 Uhr bleiben.

Allerdings ist nur der Außenbereich geöffnet. Das Affenhaus zum Beispiel muss geschlossen bleiben. Außerdem gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln, sowie die Maskenpflicht. Des Weiteren ist die tägliche Besucherzahl begrenzt, solange der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 liegt. Steigt er auf über 100, wird der Zoo wieder geschlossen.

"Es ist eine gute Nachricht, dass wir wieder Publikum empfangen dürfen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und auch einige der Tierarten - haben die Gäste vermisst." Thomas Kölpin, Direktor der Stuttgarter Wilhelma

Zoos in Heidelberg und Karlsruhe ebenfalls wieder geöffnet

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Seit Montag bereits hat der Heidelberger Zoo wieder für Besucher geöffnet. Besucher müssen sich auch hier vorab Online anmelden. Das gilt auch für Inhaber von Dauerkarten oder Patenpässen. Der Zoo Heidelberg öffnet ab 8 Uhr morgens und schließt um 18 Uhr. Zusätzlich seien zahlreiche Vorkehrungen getroffen worden, damit Abstand und Hygieneregeln eingehalten werden, so der Zoo. Die Tierhäuser bleiben geschlossen. Einige Bereiche sind nur als Einbahnstraße begehbar. Auf dem gesamten Gelände des Zoos in Heidelberg besteht Maskenpflicht für alle Besucher ab sechs Jahren. Das Essen, Trinken und Rauchen ist im Außenbereich nur im Sitzen gestattet.

Seit Dienstag hat der Zoo Karlsruhe wieder für Besucher geöffnet. Auch in Karlsruhe gilt: Die Tickets müssen vorab Online gekauft werden. Maximal 2.000 Besucher dürfen den zoologischen Stadtgarten pro Tag besuchen.

Wiedereröffnung von Tripsdrill folgt am Samstag

Am Samstag, 13. März, öffnet auch der Freizeitpark Tripsdrill (Rems-Murr-Kreis) wieder. Auch hier sollen Tickets vorab Online gebucht werden. Wer bereits ein gültiges Tagesticket hat kann diese innerhalb des Gültigkeitszeitraums ohne vorige Anmeldung einsetzen, allerdings muss an der Kasse eine Besucherregistrierung ausgefüllt werden. Zu den Hygieneauflagen zählen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben. Darüber hinaus gilt eine Maskenpflicht für Personen ab sechs Jahren im Eingangsbereich, den sanitären Anlagen und an der Speise-Ausgabe.