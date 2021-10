Wilhelma zeigt interaktive Schneeleoparden-Ausstellung

Seit drei Monaten sind drei junge Schneeleoparden in der Wilhelma zu sehen. Ab heute zeigt der NABU am Gehege zusätzlich eine interaktive Ausstellung über die bedrohten Tiere. Die Großmutter der Schneeleoparden-Drillinge Dawa, Karma und Nyima war in Tadschikistan von einer Anti-Wilderer-Einheit entdeckt worden und dann in einem Zoo in Zürich aufgewachsen. Die in asiatischen Hochgebirgen heimischen Großkatzen sind extrem selten, vom Aussterben bedroht und schwer zu züchten. Was man dagegen unternimmt und wie man diese Arbeit unterstützen kann, darüber informiert jetzt die interaktive Ausstellung „Expedition Schneeleo“ des Naturschutz-Bundes. Die Wilhelma hält seit 30 Jahren Schneeleoparden und hat schon mehrfach Nachwuchs züchten können. Aktuell hat es fünf Tiere in Stuttgart.