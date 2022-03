Wilhelma lockert Zugangsregeln

per Mail teilen

Die Stuttgarter Wilhelma lockert ihre Zugangsregeln. Ab Montag sind wieder Spontanbesuche in dem zoologisch-botanischen Garten möglich. Die Wilhelma hat jetzt die letzten Sperrzonen freigegeben, wie etwa die Empore mit den asiatischen Singvögeln im Maurischen Landhaus, die Panoramascheibe an der Amazonien-Flusslandschaft oder das Kino im Menschenaffenhaus. Weil sich nach den neuen Corona-Regeln beliebig viele Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände der Wilhelma aufhalten dürfen, fällt die Pflicht zum Online-Ticket weg. Zum Schutz der Gäste, der Mitarbeitenden und bestimmter Tiere, die sich auch mit Corona infizieren können, behalte die Wilhelma aber vielerorts die Maskenpflicht bei, so Direktor Thomas Kölpin.