Kinder-Impfzentrum auch in der Stuttgarter Wilhelma?

In Europa gibt es bald den ersten Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren - inzwischen liegen bereits Anfragen vor, wann und wo auch in Stuttgart Impfzentren für Kinder eingerichtet werden. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat jetzt den Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma als Kinder-Impfzentrum ins Gespräch gebracht. Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob das in der Wilhelma möglich ist, heißt es in einem Antrag. Nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion sollen Kinder freien Eintritt haben, die sich dort impfen lassen. Nebenbei könnten sich auch bisher ungeimpfte Eltern zusammen mit den Kindern impfen lassen. In der Wilhelma gab es im September bereits einen Impftag für Besucher.