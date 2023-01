Wilhelma: Fast so viele Besucher wie vor Corona

Über 1,6 Millionen Besucher haben im vergangenen Jahr die Stuttgarter Wilhelma besucht. Das sind fast so viele wie im Rekordjahr 2019.

Die Wilhelma in Stuttgart schaut zufrieden auf das Jahr 2022 zurück. Trotz anfänglicher Corona-Einschränkungen konnte der Zoologisch-Botanische Garten an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen.

Mit über 1,6 Millionen Besuchern habe man fast das hohe Niveau von 2019 erreicht, so die Wilhelma. Damals kamen nur rund 20.000 Besucher mehr, um das Rekordjahr zu erreichen. Neben den Besucherzahlen freute sich die Wilhelma im letzten Jahr aber auch über viele, teils seltene Nachzuchten freuen, zum Beispiel bei den Geparden, Okapis und Schabrakentieren.

Pläne für 2023

Für dieses Jahr gibt es schon umfangreiche Pläne, so der Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. "Am meisten fiebern alle, mich eingeschlossen, auf die Ankunft der Koalas hin. Mit der Eröffnung der Terra Australis holen wir ein Stück Down Under an den Neckar." Die neue Attraktion, für die derzeit das alte Menschenaffenhaus komplett umgebaut wird, soll im Sommer eröffnen. Mit Baumkänguru, Tüpfelbeutelmarder oder Kowari sind neben den Koalas zahlreiche weitere, teils sehr seltene Beuteltierarten zu sehen.

Halloween und Christmas Garden wird es auch wieder geben

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Wilhelma-Kindertag am Pfingstmontag, dem Artenschutztag und dem Wilhelma-Tag wieder die ersten Großveranstaltungen starteten, wird das Programm 2023 schrittweise weiter vervollständigt. "An Halloween wir es wieder gruselig in unserem Park", freut sich Kölpin. Auch bewährte Angebote, wie den Christmas Garden, gibt es in diesem Jahr wieder.