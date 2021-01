per Mail teilen

Der Vorstandsvorsitzende der Freunde und Förderer der Wilhelma, Georg Fundel, appelliert an die Politik, den Stuttgarter Zoo ab Februar wieder zu öffnen. Die Wilhelma habe im ersten Lockdown bewiesen, dass das Hygienekonzept funktioniere, sagte Fundel am Dienstag im Gespräch mit dem SWR. Der Verein steuert jährlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von zwei Millionen Euro für die Anschaffung und Erneuerung der Wilhelma bei.