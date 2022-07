Wilhelma: Direktor Kölpin engagiert sich europaweit für Zoos

Der Chef der Stuttgarter Wilhelma, Thomas Kölpin, ist ins Spitzengremium des Dachverbands von Zoos und Aquarien in Europa gewählt worden. Das stärkt das internationale Engagement.

Von Stuttgart aus europaweit tätig: Der Chef der Stuttgarter Wilhelma, Thomas Kölpin, wurde bei der Mitgliederversammlung des kontinentalen Dachverbands der Zoos und Aquarien (EAZA) in das Executive Committee gewählt. Das teilte die Wilhelma heute mit.

Als Mitglied in dem Spitzengremium habe Kölpin und damit die Wilhelma nun eine noch gewichtigere Stimme in Europa - etwa in der Frage, wie sich die Einrichtungen für die Zukunft aufstellen. Im Gremium selbst übernimmt Kölpin das Amt des Schatzmeisters. Ziel seiner Tätigkeit sei, sich für das Wohlergehen der Zootiere und der Zoos zu engagieren.

"Wir wollen den Evaluierungsprozess weiterentwickeln und die Aspekte der Forschung und Bildungsarbeit sowie das Engagement für den Artenschutz künftig noch stärker berücksichtigen."

Wilhelma bereits Mitglied in der Weltnaturschutzunion

Die European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) wurde 1992 gegründet und zählt der Wilhelma zufolge rund 350 Mitglieder und Mitglieds-Anwärter. Die Vereinigung mit Sitz in Amsterdam betreibt Lobby-Arbeit für Zoos auf europäischer Ebene. Daneben bemüht er sich um den Artenschutz und die wissenschaftliche Expertise von Zoos. Auch die Wilhelma setzt sich dafür ein, das Thema Artenschutz voranzubringen. So wurde der zoologisch-botanische Garten im Mai in Weltnaturschutzunion aufgenommen.

Kölpin ist Experte für Elefantenhaltung

Der 53-jährige Biologe Thomas Kölpin arbeitet bereits in Hamburg und in Erfurt in Zoos, bevor er nach Stuttgart kam. Er leitet seit 2014 die Wilhema, die ebenso Zoo wie botanischer Garten ist. Kölpin ist unter anderem ein Experte für die Haltung von Elefanten.