Wilhelma Besuch nur mit 3G-Regel

Für den Besuch der Stuttgarter Wilhelma gilt von nun an die 3G-Regel. War es bis zum Wochenende noch möglich, die Wilhelma ohne Impf-, Genesenen-oder Testnachweis zu besuchen, ist dies seit der neuesten Corona-Verordnung des Landes nicht mehr möglich. Am Eingang wird von nun an der Status der Gäste überprüft. Wer keinen der drei möglichen Nachweise vorlegen kann, darf nicht rein bzw. muss einen Schnelltest bei einer naheliegenden Teststation machen. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler unter 18. Nach wie vor gilt in der Wilhelma eine Begrenzung von maximal 8000 Gästen am Tag, sowie eine Maskenpflicht in einzelnen Bereichen.