"Affenmutter" Gundi Scharpf aus der Wilhelma in Stuttgart ist tot

Gundi Scharpf ist tot. Die ehemalige Tierpflegerin der Wilhelma starb am Wochenende im Alter von 80 Jahren. Den meisten Stuttgartern ist sie bekannt als die Affenmutter der Wilhelma.

Die Tierpflegerin Gundi Scharpf hat mehr als 100 Affenbabys in der Stuttgarter Wilhelma gewickelt und gefüttert. Einen Teil von ihnen hat sie auch zuhause aufgezogen. (Archiv) dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Bernd_Weißbrod

Gundi Scharpf und ihr Mann Heinz haben zwei Töchter. Eine von ihnen ist Birgit Scharpf. Sie erzählt, wie es war, mit Affen zusammen aufzuwachsen. Denn Gundi und Heinz Scharpf haben über die Jahrzehnte insgesamt 35 Affen in der eigenen Wohnung aufgezogen.

SWR: Frau Scharpf, wenn Sie an Ihre Mutter denken, was kommt Ihnen dann als erstes in den Sinn?

Birgit Scharpf: Einfach bewundernswert, wie sie das gemeistert hat, wie sie uns allen gerecht geworden ist. Ich glaube, sie hat oft nächtelang keinen durchgehenden Schlaf gehabt. Wenn die Babys klein waren, musste sie die versorgen. Aber wir sind am Tag dann in der Schule gewesen und sie hat das alles wahnsinnig gut hingekriegt, ohne dass sich da jemand benachteiligt gefühlt hat. Das ist eine Leistung. Unglaublich.

Wie war das für Sie? Waren die Affen immer schon da? Also waren die sozusagen vor Ihnen in der Familie?

Als ich schon geboren wurde und meine Schwester, glaube ich, auch auf dem Weg war, da kam der erste Orang-Utan.

Das war 1967. Da hat Ihr Vater Heinz Scharpf, auch Tierpfleger in der Wilhelma, das Baby Lea mit gebracht, weil die Orang-Utan Mama das nicht angenommen hat. Dann ist das mit Ihnen groß geworden.

Wir haben uns da gar nichts dabei gedacht. Ich glaube schon, dass wir auch mal so Konkurrenzgefühle hatten oder so, aber auch eher untereinander und ja, alles normal. Aber die Affen waren ja ein Jahr bei uns. Und dann sind sie auch wieder integriert worden in die Gruppe. Das war wie am laufenden Meter: Ging einer, kam der Nächste und kaum hatte sie den einen durchs Gröbste durch und viele Nachtschicht-Stunden hinter sich, dann kam schon der Nächste. Für meine Mutter war es wahnsinnig anstrengend. Sie hat es geliebt. Sie hat ihren Beruf als Berufung gesehen.

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2000. Gundi Scharpf spielt im Affenhaus der Wilhelma mit einem Schimpansen, den sie aufgezogen hat. (Archiv) dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Bernd_Weißbrod

Affen-Babys stelle ich mir vor wie Kleinkinder. Die machen überall Unordnung, sorgen für Unruhe. Aber es sind und bleiben Wildtiere. Und sie sollten ja auch so erzogen werden.

So ist es. Meine Mutter hat immer sehr, sehr darauf geachtet, dass sie die nicht vermenschlicht, sondern dass sie den Tieren gerecht wird. Und auch eine artgerechte Haltung war ihr wichtig. Sie hat immer versucht zu studieren: Was brauchen die? Wo geht es lang? Als ich klein war, da herrschte noch zum Teil der Geist der Fünfzigerjahre: Geschichten wie auf dem Jahrmarkt stellt man Tiere aus - so zum Gaffen und zur Belustigung. Sie war die Erste, die gesagt hat, das lassen wir lieber mit dem Schaufüttern und so.

Sie haben schon gesagt: Sie gingen damals in die Schule. Da hieß es in der Schule dann auch schon mal: "Du stinkst nach Affe!"

Ja, so etwas habe ich schon auch erlebt. Oder: Wie kann man sich so um Tiere kümmern? Aber ja, insofern ist meine Familie da anders.

Ihre Schwester ist in die Fußstapfen der Eltern getreten.

Sie ist Tierpflegerin im Zoo - in Perth in Australien. Sie hat auch einen Tierpfleger geheiratet. Ich würde aber auch von mir sagen, dass ich in die Fußstapfen getreten bin. Ich bin nur im Kindergarten gelandet. Bei den unbehaarten Primaten bin ich. Aber es sind so viele Parallelen und wir haben uns viel darüber ausgetauscht.

Was hätte Ihre Mutter am allermeisten gefreut als Erinnerung an sich?

Ihre Wahnsinns Empathie ist einfach unvergesslich.