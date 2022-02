per Mail teilen

In der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart machen einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" zufolge Wildtiere Probleme. Diese sollen nicht nur Fäkalien auf den Tribünen hinterlassen, sondern auch Sitze zerbeißen, hieß es am Freitagabend aus dem Umfeld der Betreibergesellschaft. Der Schaden soll sich bereits auf eine fünf- bis sechsstellige Summe belaufen.