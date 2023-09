per Mail teilen

In Wiesensteig im Kreis Göppingen hat sich ein Transporter am Hang selbstständig gemacht. Der Fahrer versuchte noch, ins Auto zurückzugelangen - mit schlimmen Folgen.

In Wiesensteig (Kreis Göppingen) ist am Donnerstag ein Paketzusteller unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Kleintransporter hatte sich an einer abschüssigen Straße selbstständig gemacht.

Der Fahrer war ausgestiegen, hatte die Handbremse nicht angezogen und die Automatik stand auf Fahrstufe D, wie die Polizei dem SWR sagte. Deshalb sei das Fahrzeug die Straße heruntergerollt.

Mann mehr als eine Stunde eingeklemmt

Der Paketzusteller versuchte, ins Auto zurückzugelangen und kam dabei laut Polizei versehentlich noch aufs Gas. Daraufhin fuhr das Auto gegen eine Mauer und kippte um. Der Paketzusteller wurde mit dem Bein unter dem Sprinter eingeklemmt. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis die Rettungskräfte ihn befreien konnten.

Der 43-Jährige wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf etwa 50.000 Euro.