Fast zwei Jahre nach der Zerstörung der Vergärungsanlage in Leonberg (Kreis Böblingen) durch einen Brand hat der Betreiber, die Bioabfallverwertung Leonberg, einen Vergleich mit dem Versicherer geschlossen. Zuvor hatte der Sachverständige in seinem Abschlussgutachten die Brandursache nicht konkret feststellen können. Der Vergleich sieht eine Erstattung für den entstandenen Schaden in Höhe von rund 21 Millionen Euro vor. Die Landkreise Böblingen und Esslingen, die die Anlage gemeinsam betreiben, wollen den Brand als Chance sehen, die Kapazität der Vergärungsanlage zu verdoppeln und sie nach neustem Stand der Technik aufzurüsten. Die Kosten des Neubaus betragen mehr als 35 Millionen Euro. Die neue Anlage soll die Bioabfälle aus beiden Landkreisen vergären und aus dem entstehenden Gas Energie erzeugen. Vor Mitte 2024 wird die neue Anlage nicht an den Start gehen können, teilte das Landratsamt Böblingen mit.