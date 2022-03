Flughafen Stuttgart: Erneuter Warnstreik ab Montagabend

Am Flughafen Stuttgart wird es ab Montagabend erneut einen ganztägigen Warnstreik des Sicherheitspersonals geben. Fluggäste sind am Dienstag direkt davon betroffen.

Fluggäste müssen am Dienstag wieder mit Flugausfällen, -verspätungen und mit langen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Stuttgart rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im Bereich der Fluggastkontrollen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll am Dienstag von 3 Uhr bis 24 Uhr dauern. Vor einer Woche waren 28 Flüge wegen des Warnstreiks ganz ausgefallen. Wieviele am Dienstag ausfallen, ist laut Flughafen noch nicht abzusehen. Geplant sind 112 Abflüge und Ankünfte.

Im Bereich der Personal- und Warenkontrolle sollen die Beschäftigten bereits am Montagabend ab 21:30 Uhr in einen 24-stündigen Warnstreik treten.

Am Dienstag wird an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Stuttgart wieder gestreikt. Passagiere sollten sich vor Abflug informieren und mehr Zeit einplanen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Flughafen rät: Flugstatus checken und mehr Zeit einplanen

Der Flughafen Stuttgart empfiehlt Fluggästen dringend, sich vor der Fahrt zum Flughafen über den Status ihres Flugs zu informieren. Viele Airlines müssen infolge der Streikankündigung Flüge verlegen oder streichen. Außerdem sollten die Passagiere mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen einplanen. Am vergangenen Dienstag betrug die Wartezeit teilweise weit über eine Stunde. Im übrigen empfiehlt die Flughafengesellschaft, möglichst wenig Handgepäck mitzunehmen.

Bisher keine Einigung bei den Tarifverhandlungen

Hintergrund des erneuten Warnstreiks sind die stockenden Tarifverhandlungen für Sicherheitskräfte an den Flughäfen. In den bisherigen vier Verhandlungsrunden konnte keine Einigung für die bundesweit 25.000 Beschäftigten erzielt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen.

Flughafenverband warnt vor wirtschaftlichen Folgen des Streiks

Der deutsche Flughafenverband ADV warf der Gewerkschaft vor, durch einen erneuten Warnstreik den Flughafenstandort Deutschland zu schwächen. Die Flughäfen seien nicht Tarifpartner, sie seien jedoch von den wirtschaftlichen Konsequenzen unmittelbar betroffen. Das Personal an den Passagier- und Handgepäckkontrollen, die so genannten Luftsicherheitsassistenten, sind im Auftrag der Bundespolizei bei privaten Sicherheitsdienstleistern beschäftigt.

"Ein flächendeckender, ganztägiger Warnstreik mit kürzester Vorwarnung sprengt jegliches Maß des Erträglichen."

Die Warnstreiks betreffen laut ver.di nicht nur den Flughafen Stuttgart, sondern auch die Airports in Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Köln/Bonn. Am Donnerstag ist eine fünfte Tarif-Verhandlungsrunde in Raunheim bei Frankfurt angesetzt.