In der Region Stuttgart sind innerhalb von 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch 518 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit. Jeweils mehr als 100 Neuinfektionen wurden aus den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg sowie aus Stuttgart gemeldet. An und mit dem Corona-Virus starben in der Region binnen 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch 28 Menschen. Der Landkreis Esslingen weist aktuell einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 109,3 auf, der höchste in der Region und höher als der Landesschnitt. Der niedrigste Inzidenzwert mit 69,8 wird derzeit aus dem Kreis Böblingen gemeldet.