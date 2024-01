Ukraine-Krieg: Stuttgarter Demo gegen russischen Angriff

Der Ukrainekrieg sorgt auch in der Region Stuttgart weiter für Proteste. Rund 400 Menschen versammelten sich am Sonntag in Stuttgart zu einer Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg. Die Kundgebung wurde von der Bürgerbewegung "Pulse of Europe" organisiert, die damit ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität setzen wollten. Mehr denn je bräuchten die Menschen in der Ukraine Unterstützung. Außerdem teilten die Organisierenden mit, die Bilder und Nachrichten vom Krieg seien kaum zu ertragen und würden immer schlimmer. Bei der Veranstaltung sprachen Vertreter aus der ukrainischen Community sowie aus der Politik, beispielsweise die FDP-Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny, die eine Rede hielt. Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments wie Anna Deparnay-Grunenberg (Bündnis 90/Die Grünen) und Rainer Wieland (CDU) nahmen daran teil.