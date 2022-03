Sindelfingen sucht freiwillige Helfer und Lebensmittel

Sindelfingens OB Bernd Vöhringer ist grade aus der polnischen Partnerstadt Chelm nahe der Grenze zur Ukraine zurückgekommen. Er weiß jetzt, was die Menschen dort brauchen. Ein Gespräch.

SWR-Moderatorin Verena Neuhausen: Herr Vöhringer, was ist Ihnen als Bild von Ihrer Reise nach Chelm vor Augen geblieben?

Bernd Vöhringer: Die Lage ist natürlich dramatisch vor Ort. Chelm ist die Stadt, die am nächsten an der polnisch-ukrainischen Grenze liegt. Es kommen jeden Tag sehr viele Flüchtlinge an, drei bis fünf Züge, jeweils mit 800 bis 3.000 Flüchtlingen. Und das ist natürlich eine logistische Herausforderung für die Menschen - und eine enorme Hilfsbereitschaft. Weil Chelm eine Grenzstadt ist, gibt es gute Beziehungen in die Ukraine. Was uns ganz dramatisch beeindruckt und auch erschüttert hat: Wie sich das Thema Lebensmittelversorgung in der Ukraine zuspitzt.

Jetzt waren Sie ja bei ihrem Amtskollegen, dem Oberbürgermeister ihrer Partnerstadt. Was können Sie denn für ihn direkt tun?

Vöhringer: Wir haben vieles gesehen und angeschaut, um zu verstehen, wo wir helfen können. Wir haben einige wesentliche Punkte vereinbart. Wir schicken diese Woche noch Helfer in unserer Partnerstadt. Die Menschen dort sind einfach auch erschöpft, weil viele Züge nachts ankommen. Und vor diesem Hintergrund wollen wir durch Helfer unterstützen. Das beginnt an diesem Wochenende. Wir werden jede Woche dann neue Helfer nach Chelm entsenden, soweit wir Freiwillige finden. Aber das sieht sehr, sehr gut aus.

Der zweite Punkt: Wir werden Flüchtlinge aus Chelm direkt aufnehmen, wenn diese das wünschen. Auch hier werden wir Transporte organisieren, damit Flüchtlinge viele Zwischenstationen sparen.

In Sindelfingens polnischer Partnerstadt Chelm kommen täglich viele, viele Flüchtlinge aus der Ukraine an. Direkt an der Grenze stehen Zelte mit verschiedenen Hilfsangeboten. Stadt Sindelfingen

Die Frage ist natürlich: Was kann ich in Sindelfingen tun?

Vöhringer: Man kann tatsächlich ganz, ganz viel machen. Wir suchen Helfer, die nach Chelm mitgehen. Die dort unterstützen wollen. Wir haben jetzt schon viele Anfragen, natürlich hier vor Ort in Sindelfingen, in der Flüchtlingsaufnahme und Betreuung. Dann werden wir viele, viele helfende Hände brauchen, die begleiten, die aufnehmen, die beim Ankommen unterstützen mit einer schönen Willkommenskultur.

Und was wirklich ganz ganz wichtig ist: das Thema Lebensmittelversorgung! Ich habe erwähnt, dass die Lebensmittelversorgung dramatisch ist in der Ukraine. Und Chelm ist einfach gut vernetzt, bekommt viele Anfragen ganz direkt.

"Wir brauchen wirklich ganz, ganz dringend haltbare Lebensmittel für die Ukrainer."

Wir schicken heute noch einen 40-Tonner nach Chelm mit vielen Paletten an Lebensmitteln, aber auch Hygieneartikeln et cetera. Der Bedarf ist enorm groß. Also jeder, der die Möglichkeit hat, in größeren Mengen Lebensmittel zu spenden, ist herzlich bei uns willkommen. Wir würden ein Transporter organisieren. Das machen wir alles gemeinsam.

Und auf der Internetseite der Stadt Sindelfingen ist auch eine Hotline eingerichtet. Da kann man sich auch melden?

Vöhringer: Genau, es gibt eine Hotline und es gibt separate E-Mail-Adresse. Und da kann man sich melden. Die Menschen sind wirklich in großer Not, und wir wollen hier unseren Beitrag leisten. Und wir freuen uns über jede Unterstützung.