Wie die Buden des abgesagten Stuttgarter Weihnachtsmarkts ist auch das Zelt des Weltweihnachtscircus schon aufgebaut. Droht jetzt auch anderen Attraktionen das kurzfristige Aus?

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist passé. Die Schausteller stehen da mit fertig aufgebauten Buden, eingekauften verderblichen Lebensmitteln und vollen Auslagen mit Handwerkskunst. Unverständlich für viele Weihnachtsmarktbeschicker: Der private Weihnachtsmarkt in Stuttgart - der Wintertraum - ist bisher nicht abgesagt worden. Auch das Riesenrad am Schlossplatz kann nach aktuellem Stand noch bis Ende des Jahres stehen bleiben.

Aktuell gilt beim Wintertraum am Stuttgarter Schlossplatz an den Gastro-Ständen die 2G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genenesen sind und bekommen dafür einen "VIP-Bändel". dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Vanessa Reiber

Was passiert mit anderen vorweihnachtlichen Veranstaltungen?

Das Bild bei anderen Events ist gemischt: Das Adventssingen in Stuttgart beispielweise ist abgesagt. Laut Veranstaltern habe der Chor unter 2G Bedingungen nicht auftreten können. Was mit dem Weltweihnachtscircus auf dem Wasen passiert, ist ungewiss. Hier war geplant, das Zelt zu vergrößern - für mehr Sicherheitsabstand. Stand jetzt kann er unter 2G Bedingungen stattfinden. Abstimmungen mit dem Sozialministerium laufen aber noch. Allerdings ist das Zelt inzwischen schon aufgebaut und die Artistinnen und Artisten reisen nach und nach an. Am 9. Dezember soll eigentlich Premiere gefeiert werden. Veranstalter Henk van der Meijden hat sich allerdings auf das Schlimmste eingestellt. In anderen Städten wie Dresden oder Offenburg wurden der Weihnachtscircus wegen der finanziellen Risiken schon abgesagt.

Nach Angaben des Veranstalters war der Stuttgarter Weltweihnachtscircus in den vergangenen Jahren eine Attraktion für über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in das Zirkuszelt. Die Nachfrage war immer so groß, dass mitunter sogar drei Vorstellungen pro Tag gegeben wurden. dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa (Archivbild)

Immerhin: Stuttgarter Glanzlichter starten

Für ein bisschen weihnachtliche Stimmung wird aber dennoch gesorgt: Am Mittwoch sollen am Schlossplatz wieder bunte Lichtskulpturen erstrahlen, die Glanzlichter. Auch die Königsstraße wird festlich beleuchtet.

Die Stuttgarter Glanzlichter im Jahr 2020. Auch da sollten die Lichtskulpturen über den fehlenden Weihnachtsmarkt hinwegtrösten. © Stuttgart-Marketing GmbH + Fotograf

Auch der Weihnachtsbaum vor dem Königsbau soll die Innenstadt dann wieder in ein friedliches Licht tauchen. Neu dazu kommt ein Lichterhimmel über der Schulstraße.