So will die Stadt Stuttgart den verzweifelten Marktbeschickern helfen

Die Stadt Stuttgart hat das Gespräch mit den Schaustellern auf dem abgesagten Weihnachtsmarkt gesucht und Unterstützung angeboten. Es soll einige Stände in der Innenstadt geben.

Die Nachricht, dass der Stuttgarter Weihnachtsmarkt nun doch abgesagt werden muss, hat bei einem Großteil der Marktbeschicker Verzweiflung ausgelöst. Viele hatten ihre Stände schon aufgebaut, verderbliche Waren eingekauft und ihr Personal fest eingeplant. Schon kurz nach der Absage hatte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) an Bund und Land appelliert, die Schausteller und Gastronomen mit Corona-Sofortmaßnahmen zu unterstützen. Und er hatte die Hilfe der Stadt angeboten.

Mehrere Buden sollen in der Innenstadt verteilt stehen

Vor diesem Hintergrund hatte Stuttgarts Finanzbürgermeister, Thomas Fuhrmann (CDU), am Mittwoch unter anderem Mark Roschmann, den Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart, zum Gespräch ins Rathaus geladen, um die Situation zu erörtern und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

In den Angeboten der Stadt sieht Mark Roschmann "Schadensbegrenzung. Es können natürlich nicht alle davon profitieren", so der Verbandsvorsitzende. Knapp 60 Stände soll es verteilt in der Stadt geben. Sie sollen aber nichts verkaufen dürfen, was zum sofortigen Verzehr gedacht ist, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Roschmann sei froh, dass so wenigstens 60 Budenbesitzer noch etwas verdienen können. Darüber hinaus solle es noch Aktionen geben, die aber aktuell noch geprüft werden - und erst dann bekannt gemacht werden, wenn sie wirklich spruchreif seien, hieß es weiter.

Finanzielle Unterstützung von Bund und Land

Darüber hinaus hoffe man jetzt auf konkrete finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Hier werde bereits verhandelt, so Roschmann. Das sei die eigentliche Rettung. Die Unterstützung der Stadt sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der eben auch nur Wenigen helfe.

Roberto Facchini aus dem Raum Erlangen und ein Mitarbeiter verpackten ihre Lammfell-Schuhe wieder in Tüten. Die Absage trifft den Franken hart. SWR Fabian Ziehe

Hilfe für verzweifelte Weihnachtsmarktbeschicker

Die Beschicker sind für ihre Stände in Vorleistung gegangen - Strom, Personal, verderbliche Waren. All das ersetze ihnen erstmal keiner, so der Schaustellerverband. Ein Großteil der Lebensmittel hätten die Ständebetreiber noch versucht an die Tafeln zu verteilen oder länger haltbare Artikel im Internet - zum Beispiel für Weihnachtspakete für Firmen - zu verkaufen. Aber ein Großteil - gerade Fleischwaren oder Glühwein - würde im Müll landen. Mark Roschmann hofft darauf, dass sich Bund und Land schnell auf Hilfspakete für die betroffenen Beschicker einigen. Er sei in seiner Rolle als Verbandsvorsitzender gerade nicht nur in Verhandlung mit der Politik, sondern auch als eine Art psychologischer Dienst im Einsatz, um seinen verzweifelten Kollegen Mut zuzusprechen.