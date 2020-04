per Mail teilen

Die Stuttgarter Wilhelma ist seit zwei Wochen geschlossen. Wie die Tiere auf die fehlenden Besucher reagieren und wie der Zoo mit Corona umgeht, erklärt Direktor Thomas Kölpin im Interview.

Auch die Wilhelma ist von der Corona-Krise betroffen. Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart ist für Besucher geschlossen. Wie aber geht es den Tieren und den Tierpflegern?

SWR: Herr Kölpin, wie stellen Sie sicher, dass alle 11.000 Tiere immer gut versorgt werden können? Homeoffice ist ja keine Lösung.

Thomas Kölpin: Homeoffice ist bei uns natürlich nicht möglich. Unsere Gärtner und Tierpfleger müssen direkt an den Pflanzen und Tieren Hand anlegen. Das machen wir mit Wechselschichten, damit die Tierpfleger untereinander keinen Kontakt haben.

Gab es bei Ihnen denn schon Corona-Ausfälle?

Bis jetzt glücklicherweise noch nicht. Toi, toi, toi. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter wirklich relativ weit voneinander getrennt arbeiten, so dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Und wir bauen darauf, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so verantwortungsvoll sind, zuhause auch dann den Anweisungen zu folgen.

Nicht nur für Sie und Ihre Mitarbeiter ist es eine ungewöhnliche Situation, sondern auch für die Tiere. Ist es für diese vielleicht sogar mal ganz schön, nicht die ganze Zeit von Besuchern angestarrt zu werden?

Das ist sehr unterschiedlich. Bei den Affen ist es zum Beispiel so, dass die wirklich die Besucher vermissen, für die ist es auch viel Beschäftigung die Menschen zu beobachten. Auch die Raubtiere und Elefanten haben sehr viel Interesse an den Besuchern. Antilopen oder auch kleinere Säugetiere, die eher ein bisschen ängstlicher sind, da merkt man, die werden jetzt mutiger und machen mehr Streifzüge durch ihre Unterkünfte, da merkt man, die kommen ganz gut damit zurecht.

Was ist denn in der Zwischenzeit in der Wilhelma alles passiert?

Wir bringen jetzt natürlich unsere Sanierungs- und Baumaßnahmen ordentlich voran. Wir arbeiten sehr stark an unserem neuen Spielplatz und auch an der Anlage für asiatische Huftiere, sodass wir einige Dinge dann auch eröffnen können, wenn die Besucher wieder zu uns kommen.

Die Wilhelma hat viele treue Besucher, die eine Dauerkarte besitzen. Diese kann derzeit aber nicht genutzt werden.

Genau, die Dauer der Dauerkarte ist zwölf Monate, und die werden wir dann wieder verlängern, um die Zeit, die wir geschlossen hatten.