Blaualgen in Stuttgarter Seen: Wie gefährlich sind sie?

In den drei Stuttgarter Seen – Pfaffensee, Bärensee, Neuer See – wurden Blaualgen entdeckt. Sind die grünen, schlierenartigen Gebilde gefährlich für Menschen und Tiere?

Blaualgen sind Cyanobakterien, die wie Algen aussehen. Für Menschen sind sie zwar nicht tödlich, aber sie können sehr unangenehm sein. Man sollte demnach kein verunreinigtes Wasser aus diesen drei Stuttgarter Seen schlucken, denn das kann Folgen, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall haben, teilt die Stadt Stuttgart mit.

Algen können Hautreizungen auslösen

Nun trinken oder schlucken wohl die wenigsten Menschen Wasser aus diesen Seen, aber die Warnmeldung gilt auch für Hunde. Es ist deshalb sinnvoll die Vierbeiner auf Abstand zu diesen drei betroffenen Gewässern zu halten. Dazu kommt: Schon Hautkontakt mit dem Wasser sollte unbedingt vermieden werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Stuttgart. Denn die Algen können Ausschlag oder Hautreizungen auslösen. Das Tiefbauamt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Stuttgarter Seen ein generelles Badeverbot besteht.

Durch hohe Temperaturen hat sich ein Teppich aus Blaualgen gebildet. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Daniel Reinhardt

Wo kommen die Blaualgen her?

Immerhin ist es bereits Herbst, aber die sommerlich erhöhten Temperaturen in den letzten Tagen haben womöglich dazu beigetragen, dass sich die Blaualgen bilden konnten. Die Bakterien kommen zwar generell in Gewässern vor, bei warmem Wetter allerdings steigt ihre Konzentration häufig stark an.

Blaualgen sind grüne schlierenartige Gebilde im Wasser, etwa 20 bis 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche, man sieht dann oft einen grünen Teppich schwimmen.