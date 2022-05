So finde ich Handwerker in der Region Stuttgart

Handwerker sind schwer zu bekommen. Nun verschärfen fehlende Baustoffe die Situation - ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Tipps für die Suche nach einem Handwerksbetrieb.

Die gute Nachricht zuerst: Bei Notfällen kommen die Notdienste der Elektro- und Sanitärbetriebe jederzeit. Das sei auch am Wochenende so, versichert ein Sprecher der Handwerkskammer Stuttgart. Die schlechte Nachricht ist aber: Bei Schönheitsreparaturen oder Sanierungen sieht das anders aus.

Das erlebt gerade Sabine Lautenschlager aus Tiefenbronn (Enzkreis). Sie lässt ihr Haus umbauen und hat zahlreiche Probleme. Alles zieht sich in die Länge. "Wenn ich jetzt noch arbeiten müsste, würde ich das hier nicht machen", erzählt die Rentnerin. "Es ist einfach zu viel Aufwand, das bekommen Sie dann nicht mehr unter einen Hut." Seit November wartet sie auf Teile der Solaranlage und der Heizung. Für neue Fenster bekam sie lange Zeit keinen Handwerker, teilweise noch nicht einmal Angebote. Mit Fensterbauer Ralf Schneider aus Renningen (Kreis Böblingen) hat sie letztlich doch noch jemand gefunden.

Handwerkskammer Stuttgart mit Tipps für die Handwerkersuche

Die Handwerkskammer Stuttgart weiß, wie schwierig es ist, vor allem kurzfristig einen Handwerksbetrieb zu finden. Sie hat daher verschiedene Tipps für die Suche:

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten über die jeweilige Innung mehrere Betriebe aussuchen, ansprechen und Angebote einholen. Nach Auskunft der Handwerkskammer müssen Kundinnen und Kunden aber damit rechnen, dass nicht alle Betriebe ein Angebot abgeben. Deshalb besser fünf Betriebe ansprechen, dann hat man am Ende vielleicht zwei Angebote.

Architekten haben in der Regel gute Kontakte zu Handwerkern. Auch sie können bei der Vermittlung helfen.

Auf der Homepage der Handwerkskammer Stuttgart gibt es ein Suchportal für Kunden. Mit der eigenen Postleitzahl findet man eine Liste von Fachbetrieben, die bei der Suche helfen kann.

Hat der Nachbar einen neuen Putz am Haus oder die Solaranlage schon auf dem Dach? Tipps aus der Nachbarschaft können bei der Suche helfen.

Verbraucherzentrale rät zu Festpreis-Verträgen mit Handwerkern

Auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat einige Tipps zur Suche. Einer davon: Wer einmal gute Erfahrungen mit einem Handwerker gemacht hat, könne im Zweifel darauf verzichten, weitere Angebote einzuholen und diesen direkt wieder beauftragen. Bei den derzeit steigenden Preisen empfiehlt die Verbraucherzentrale zu einem Festpreis-Vertrag, an den der Handwerker gebunden ist. Ein Kostenvoranschlag ist dagegen nicht verbindlich. Steigt der Preis allerdings um mehr als 15 bis 20 Prozent, muss der Unternehmer darauf hinweisen. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen.

Weil die Preise in jüngster Zeit ständig steigen, befristen viele Betriebe ihre Angebote auf kurze Zeit. Was der neue Putz in vier oder fünf Monaten kostet, lässt sich angesichts steigender Rohstoffpreise und Materialmangels kaum noch abschätzen, so die Handwerkskammer Stuttgart. Neue Projekte sind schwer kalkulierbar, daher komme es bereits zu mehr Auftragsstornierungen, wie eine ifo-Umfrage zeigt.

Krieg in der Ukraine: Auslöser für fehlende Baustoffe Nach der jüngsten Umfrage der Bauwirtschaft Baden-Württemberg beeinträchtige der Ukraine-Krieg immer mehr die Konjunktur. Als größtes Problem für ihre Bautätigkeit bezeichnen 82 Prozent der Firmen im Land die aktuellen Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial. Vor allem Stahlprodukte, aber auch Kunststoffe, Bauholz und Bitumen sind derzeit nur eingeschränkt verfügbar. 98 Prozent der Betriebe melden erheblich gestiegene Preise insbesondere für Stahl, Bitumen und Holz.

Noch sind die Auftragsbücher der Handwerker trotzdem prall gefüllt. "Das ist hervorragend", erzählt Peter Friedrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Stuttgart. "Aber dass aus einem Auftrag auch tatsächlich ein Umsatz fürs Handwerk wird, das ist momentan tatsächlich sehr schwierig und von Preissprüngen und Lieferschwierigkeiten abhängig."